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Poster of Sita Sings the Blues
7.7
Sita Sings the Blues - Trailer
Kinoafisha Films Sita Sings the Blues
7.7

Sita Sings the Blues

, 2008
Sita Sings the Blues
USA / Animation / 18+
Trailers
Poster of Sita Sings the Blues
7.7
Sita Sings the Blues - Trailer
Sita Sings the Blues  Trailer

Cast

Aseem Chhabra
Narrator - Shadow Puppet 1
Bhavana Nagulapally
Narrator - Shadow Puppet 2
Manish Acharya
Narrator - Shadow Puppet 3
Reena Shah
Sita
Sanjiv Jhaveri
Ravana
Sanjiv Jhaveri
Ravana
Sanjiv Jhaveri
Ravana
Pooja Kumar
Surphanaka
Debargo Sanyal
Rama
Alaudin Ullah
Hanuman
Alaudin Ullah
Hanuman
Nitya Vidyasagar
Kush
Director Nina Paley
Writer Nina Paley, Valmiki
Composer Todd Michaelsen
Cast and Crew

Animated film details

Country USA
Runtime 1 hour 22 minutes
Production year 2008
Online premiere 28 February 2009
World premiere 11 February 2008
Release date
11 February 2008 Russia 12+
12 August 2009 France
11 February 2008 Kazakhstan
11 February 2008 Ukraine
Budget $290,000
Worldwide Gross $12,619
Production Adam DeZayas Pictures
Also known as
Sita Sings the Blues, Sita canta el blues, Sita chante le blues, Sita peva bluz, Sita śpiewa bluesa, Sita zpívá blues, Η Σίτα τραγουδάει τα μπλουζ, Сита поёт блюз, シーター、ブルースを歌う

Cartoon rating

7.7
Rate 13 votes
7.5 IMDb
Place in the rating
Best Animated Films 
Updated 12 November 2020

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