Cast
Aseem Chhabra
Narrator - Shadow Puppet 1
Bhavana Nagulapally
Narrator - Shadow Puppet 2
Manish Acharya
Narrator - Shadow Puppet 3
Cast and Crew
Director
Nina Paley
Writer
Nina Paley, Valmiki
Composer
Todd Michaelsen
Animated film details
Country
USA
Runtime
1 hour 22 minutes
Production year
2008
Online premiere
28 February 2009
World premiere
11 February 2008
Release date
|11 February 2008
|Russia
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|12+
|12 August 2009
|France
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|11 February 2008
|Kazakhstan
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|11 February 2008
|Ukraine
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Budget
$290,000
Worldwide Gross
$12,619
Production
Adam DeZayas Pictures
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