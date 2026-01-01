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Poster of Bambi
7.6
Bambi - Trailer
Kinoafisha Films Bambi
7.6

Bambi

, 1942
Bambi
USA / Animation, Family, Drama / 18+
Trailers
Poster of Bambi
7.6
Bambi - Trailer
Bambi  Trailer

Synopsis

The story of a young deer growing up in the forest.

Cast

Hardie Albright
Adolescent Bambi
Bobette Audrey
Thelma Boardman
Female Pheasant
Janet Chapman
Stan Alexander
Young Flower
Stan Alexander
Young Flower
Peter Behn
Young Thumper
Peter Behn
Young Thumper
Dolyn Bramston-Cook
Dolyn Bramston-Cook
Jeanne Christy
Jeanne Christy
Director David J. Hand
Writer Felix Salten, Perce Pearce, Larry Morey, Vernon Stallings
Composer Frank Churchill, Edward H. Plumb
Cast and Crew

Animated film details

Country USA
Runtime 1 hour 10 minutes
Production year 1942
Online premiere 3 March 1994
World premiere 8 August 1942
Release date
8 January 1970 Argentina
7 May 1970 Australia
10 June 1949 Austria
12 December 1947 Belgium
26 December 1969 Brazil
25 July 1945 Canada
15 October 1945 Czechia
26 December 1954 Denmark
20 December 1957 Finland
30 June 1993 France
17 June 1993 Germany
1 November 1957 Great Britain
15 December 1950 Greece
21 September 1944 Guatemala
12 October 1944 Honduras
13 March 1947 Hong Kong
27 July 1961 Hungary
19 February 1943 Ireland
12 April 1968 Italy
23 March 1960 Japan
21 December 1987 Kuwait
18 June 1969 Lebanon
17 March 1944 Luxembourg
10 July 1970 Madagascar
6 March 1950 Malaysia
4 February 1943 Mexico
21 December 1967 Netherlands
10 July 1943 New Zealand
26 December 1946 Norway
20 June 1951 Peru
24 June 1950 Philippines
2 February 1961 Poland
21 March 1980 Portugal
12 December 1970 Spain
21 December 1957 Sweden
17 March 1944 Switzerland
4 June 1943 Trinidad and Tobago
16 November 1944 Turkey
25 December 1947 USA
19 June 1945 USSR
14 July 1943 Uruguay
16 January 1944 Venezuela
MPAA G
Budget $858,000
Worldwide Gross $267,447,150
Production Walt Disney Productions, Walt Disney Animation Studios
Also known as
Bambi, Bembi, Бамби, Бэмби, Bambi - Juhlajulkaisu, Banbi, Bembis, Chú Nai Bambi, Walt Disney's Bambi, Μπάμπι, Бембі, बांबी, バンビ, 小鹿斑比, 밤비, Bambi 1

Cartoon rating

7.6
Rate 10 votes
7.3 IMDb
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Quotes

Young Thumper He doesn't walk very good, does he?
Mrs. Rabbit Thumper!
Young Thumper Yes, mama?
Mrs. Rabbit What did your father tell you this morning?
Young Thumper If you can't say something nice, don't say nothing at all.
Showtimes Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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