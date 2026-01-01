|8 January 1970
|Argentina
|7 May 1970
|Australia
|10 June 1949
|Austria
|12 December 1947
|Belgium
|26 December 1969
|Brazil
|25 July 1945
|Canada
|15 October 1945
|Czechia
|26 December 1954
|Denmark
|20 December 1957
|Finland
|30 June 1993
|France
|17 June 1993
|Germany
|1 November 1957
|Great Britain
|15 December 1950
|Greece
|21 September 1944
|Guatemala
|12 October 1944
|Honduras
|13 March 1947
|Hong Kong
|27 July 1961
|Hungary
|19 February 1943
|Ireland
|12 April 1968
|Italy
|23 March 1960
|Japan
|21 December 1987
|Kuwait
|18 June 1969
|Lebanon
|17 March 1944
|Luxembourg
|10 July 1970
|Madagascar
|6 March 1950
|Malaysia
|4 February 1943
|Mexico
|21 December 1967
|Netherlands
|10 July 1943
|New Zealand
|26 December 1946
|Norway
|20 June 1951
|Peru
|24 June 1950
|Philippines
|2 February 1961
|Poland
|21 March 1980
|Portugal
|12 December 1970
|Spain
|21 December 1957
|Sweden
|17 March 1944
|Switzerland
|4 June 1943
|Trinidad and Tobago
|16 November 1944
|Turkey
|25 December 1947
|USA
|19 June 1945
|USSR
|14 July 1943
|Uruguay
|16 January 1944
|Venezuela