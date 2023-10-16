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Poster of Snow White and the Seven Dwarfs
7.6
Kinoafisha Films Snow White and the Seven Dwarfs
7.6

Snow White and the Seven Dwarfs

, 1937
Snow White and the Seven Dwarfs
USA / Family, Animation, Fairy Tale, Drama, Musical / 18+
Poster of Snow White and the Seven Dwarfs
7.6

Cast

Adriana Caselotti
Snow White
Harry Stockwell
Prince
Lucille La Verne
The Witch
Lucille La Verne
The Witch
Lucille La Verne
The Witch
Lucille La Verne
The Witch
Roy Atwell
Doc
Roy Atwell
Doc
Stuart Buchanan
Huntsman
Stuart Buchanan
Huntsman
Eddie Collins
Chipmunk and Squirrel Sneezes
Eddie Collins
Chipmunk and Squirrel Sneezes
Director David J. Hand
Writer Jacob Grimm, Wilhelm Grimm, Ted Sears, Richard Creedon
Composer Frank Churchill, Leigh Harline, Paul J. Smith
Cast and Crew

Animated film details

Country USA
Runtime 1 hour 23 minutes
Production year 1937
Online premiere 16 October 2023
World premiere 21 December 1937
Release date
8 September 1945 Afghanistan
31 October 1938 Algeria
7 July 1966 Argentina
21 August 1953 Australia
25 June 1948 Austria
31 July 1978 Belarus
26 March 1938 Belgium
24 July 1944 Brazil
4 May 1938 Canada
2 June 1938 China
1 October 1938 Croatia
27 August 1993 Czechia
25 December 1970 Czechoslovakia
26 December 1952 Denmark
2 January 1939 Egypt
14 January 1967 El Salvador
29 December 1938 Estonia
21 December 1962 Finland
30 December 1944 France
2 April 1992 Germany
3 April 1944 Great Britain
14 February 1953 Guyana
16 January 1941 Hong Kong
13 September 1962 Hungary
10 February 1965 India
13 August 1945 Indonesia
18 September 1939 Iran
23 November 1938 Iraq
7 April 1944 Ireland
31 January 1960 Israel
1 January 1950 Italy
27 May 1973 Jamaica
17 December 1957 Japan
11 June 1984 Kuwait
15 June 1941 Kyrgyzstan
30 July 1966 Lebanon
26 July 1960 Madagascar
7 October 1972 Malaysia
14 December 1964 Mexico
1 January 1964 Morocco
20 December 1984 Netherlands
31 July 1938 New Zealand
12 September 1938 Norway
4 May 1948 Peru
1 May 1938 Philippines
25 May 2001 Poland
19 September 1966 Portugal
5 October 2023 Puerto Rico G
1 October 1938 Serbia
31 October 1945 Singapore
10 November 1938 Slovenia
16 November 1956 South Korea ALL
19 November 1951 Spain
27 March 1992 Sweden
17 December 1938 Switzerland
13 March 1976 Syrian Arab Republic
17 November 1954 Taiwan
20 September 1997 Trinidad and Tobago
21 December 1938 Turkey
22 February 1944 USA
28 June 1938 Uruguay
1 October 1938 Yugoslavia
MPAA G
Budget $1,499,000
Worldwide Gross $185,099,477
Production Walt Disney Animation Studios, Walt Disney Productions
Also known as
Snow White and the Seven Dwarfs, Blanca Nieves y los siete enanos, Blanche-Neige et les Sept Nains, Sneeuwwitje en de zeven dwergen, Snjeguljica i sedam patuljaka, Blancanieves y los siete enanitos, Branca de Neve e os Sete Anões, Schneewittchen und die sieben Zwerge, Sneguljčica in sedem škratov, Snehulienka a sedem trpaslíkov, Snövit och de sju dvärgarna, Белоснежка и семь гномов, Ağbəniz və yeddi cırtdan, Albă ca Zăpada și cei șapte pitici, Biancaneve e i sette nani, Blanca Neus i els set nans, Blanca Nieves y los siete enanitos, Blanche-Neige et les 7 Nains, Borëbardha dhe shtatë xhuxhat, Hófehérke és a hét törpe, I Hionati kai oi 7 nanoi, Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków, Lumikki ja seitsemän Kääpiöitä, Lumikki ja seitsemän kääpiötä, Lumivalgeke ja seitse pöialpoissi, Mjallhvít, Nàng Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn, Oppog'oy va yetti gnom, Pamuk Prenses ve Yedi Cüce, Schneewittchen und die 7 Zwerge, Sefid Barfi va Haft Kootoole, Shilgia VeShiv'at HaGamadim, Shirayuki hime, Sneguljčica in 7 skratov, Sněhurka a sedm trpaslíků, Snehvide og de syv små dværge, Snehvit og de syv dvergene, Snezana i sedam patuljaka, Sniegbaltīte Un Septiņi Rūķīši, Snieguolė ir septyni nykštukai, Sno Oyit Te cevan tvarhptsaic, Snow White and the Seven Dwarfs 3D, Snow White and the Seven Dwarves, Snow White dan Tujuh Orang Kerdil, Snow with laea khwan khaera thang ced, Walt Disney's Snow White and the Seven Dwarfs, Η Χιονάτη και οι επτά νάνοι, Ақшақар мен жеті гном, Білосніжка та семеро гномів, Снежана и седам патуљака, Снежанка и седемте джуджета, स्नो व्हाइट ऐंड द सेवन ड्वार्फ्स, स्नो व्हाइट और सात Dwarfs, 白雪公主, 白雪公主与七个小矮人, 白雪姫, 雪姑七友, Blanche neige, Snehvide og de syv dværge, 백설공주와 일곱난쟁이, Blancanieves y los 7 enanitos, 백설공주와 일곱 난쟁이, Blanche Neige et les 7 Nains, Blanche Neige et les sept Nains, Branca de Neve e os 7 Anões, Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler, Snehvide, Snow White & The 7 Dwarves, Білосніжка і сім гномів

Cartoon rating

7.6
Rate 23 votes
7.6 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  760 In the Family genre  85 In the Animation genre  131 In the Fairy Tale genre  37 In the Drama genre  354 In the Musical genre  32 In films of USA  487 In films of 1937  6
Listen to the
soundtrack Snow White and the Seven Dwarfs

Quotes

[first lines]
Queen Slave in the magic mirror, come from the farthest space, through wind and darkness I summon thee. Speak! Let me see thy face.
Magic Mirror What wouldst thou know, my Queen?
Queen Magic mirror on the wall, who is the fairest one of all?
Magic Mirror Famed is thy beauty, Majesty. But hold, a lovely maid I see. Rags cannot hide her gentle grace. Alas, she is more fair than thee.
Queen Alas for her! Reveal her name.
Magic Mirror Lips red as the rose, hair black as ebony, skin white as snow.
Queen [looking offended] Snow White!
Showtimes Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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