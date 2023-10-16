ProductionWalt Disney Animation Studios, Walt Disney Productions
Also known as
Snow White and the Seven Dwarfs, Blanca Nieves y los siete enanos, Blanche-Neige et les Sept Nains, Sneeuwwitje en de zeven dwergen, Snjeguljica i sedam patuljaka, Blancanieves y los siete enanitos, Branca de Neve e os Sete Anões, Schneewittchen und die sieben Zwerge, Sneguljčica in sedem škratov, Snehulienka a sedem trpaslíkov, Snövit och de sju dvärgarna, Белоснежка и семь гномов, Ağbəniz və yeddi cırtdan, Albă ca Zăpada și cei șapte pitici, Biancaneve e i sette nani, Blanca Neus i els set nans, Blanca Nieves y los siete enanitos, Blanche-Neige et les 7 Nains, Borëbardha dhe shtatë xhuxhat, Hófehérke és a hét törpe, I Hionati kai oi 7 nanoi, Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków, Lumikki ja seitsemän Kääpiöitä, Lumikki ja seitsemän kääpiötä, Lumivalgeke ja seitse pöialpoissi, Mjallhvít, Nàng Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn, Oppog'oy va yetti gnom, Pamuk Prenses ve Yedi Cüce, Schneewittchen und die 7 Zwerge, Sefid Barfi va Haft Kootoole, Shilgia VeShiv'at HaGamadim, Shirayuki hime, Sneguljčica in 7 skratov, Sněhurka a sedm trpaslíků, Snehvide og de syv små dværge, Snehvit og de syv dvergene, Snezana i sedam patuljaka, Sniegbaltīte Un Septiņi Rūķīši, Snieguolė ir septyni nykštukai, Sno Oyit Te cevan tvarhptsaic, Snow White and the Seven Dwarfs 3D, Snow White and the Seven Dwarves, Snow White dan Tujuh Orang Kerdil, Snow with laea khwan khaera thang ced, Walt Disney's Snow White and the Seven Dwarfs, Η Χιονάτη και οι επτά νάνοι, Ақшақар мен жеті гном, Білосніжка та семеро гномів, Снежана и седам патуљака, Снежанка и седемте джуджета, स्नो व्हाइट ऐंड द सेवन ड्वार्फ्स, स्नो व्हाइट और सात Dwarfs, 白雪公主, 白雪公主与七个小矮人, 白雪姫, 雪姑七友, Blanche neige, Snehvide og de syv dværge, 백설공주와 일곱난쟁이, Blancanieves y los 7 enanitos, 백설공주와 일곱 난쟁이, Blanche Neige et les 7 Nains, Blanche Neige et les sept Nains, Branca de Neve e os 7 Anões, Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler, Snehvide, Snow White & The 7 Dwarves, Білосніжка і сім гномів