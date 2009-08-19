Menu
Poster of 9
Poster of 9
Рейтинги
7.4 IMDb Rating: 7
Rate
2 posters
Kinoafisha Films 9

9

9 18+
Напомним о выходе в прокат
9 - russian teaser
russian teaser
Country USA
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 2009
Online premiere 3 September 2009
World premiere 19 August 2009
Release date
9 September 2009 Russia UPI
3 September 2009 Australia
9 September 2009 Belarus
25 February 2010 Brazil
9 September 2009 Canada
9 September 2009 Czechia
16 February 2010 Denmark
9 September 2009 Estonia
19 August 2009 France
25 February 2010 Germany
28 October 2009 Great Britain
30 October 2009 Ireland
19 August 2009 Italy
9 September 2009 Kazakhstan
9 October 2009 Mexico
19 August 2009 Netherlands
3 September 2009 New Zealand M
6 May 2010 Portugal
9 September 2009 South Korea
1 January 2010 Spain
4 December 2009 Sweden
3 September 2009 Thailand
16 April 2010 Turkey
9 September 2009 USA
9 September 2009 Ukraine
9 September 2009 Viet Nam
MPAA PG-13
Budget $30,000,000
Worldwide Gross $48,428,063
Production Focus Features, Relativity Media, Arc Productions
Also known as
9, Nueve, Número 9, Číslo 9, Numéro 9, Девять, #9, 9 - A Salvação, 9 〜9番目の奇妙な人形〜, 9：末世決戰, Chiến Binh Số 9, Devintasis, Doqquz, Neun, To'qqiz, Дев'ять, Деветка, Нӯҳ, Тоғыз
Director
Shane Acker
Cast
Jennifer Connelly
Jennifer Connelly
Elijah Wood
Elijah Wood
Crispin Glover
Crispin Glover
Christopher Plummer
Christopher Plummer
Martin Landau
Martin Landau
Cast and Crew
Cartoon rating

7.4
Rate 115 votes
7 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  1185
Showtimes Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Quotes
[first lines]
Scientist We had such potential. Such promise. But we squandered our gifts, our intelligence. Our blind pursuit of technology only sped us quicker to our doom. Our world is ending. But life must go on.
Film Trailers All trailers
9 - russian teaser
9 Russian teaser
9 - russian fragment 2
9 Russian fragment 2
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Listen to the
soundtrack 9
Stills
