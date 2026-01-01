Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Once Bitten
Poster of Once Bitten
Рейтинги
6.2 IMDb Rating: 5.6
Rate
2 posters
Kinoafisha Films Once Bitten

Once Bitten

Once Bitten 18+
Напомним о выходе в прокат
Country USA
Runtime 1 hour 34 minutes
Production year 1985
World premiere 15 November 1985
Release date
15 November 1985 Russia 12+
20 August 1986 Germany
15 November 1985 Kazakhstan
22 December 1986 Spain A
15 November 1985 USA
15 November 1985 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $3,200,000
Worldwide Gross $10,000,000
Production Night Life Inc., The Samuel Goldwyn Company
Also known as
Once Bitten, Yo amo a un vampiro, Einmal beißen bitte, Однажды укушенный, A Primeira Dentada, Csak egy harapás, Einmal beissen bitte, En lady på bettet, Et bid, tak, Idilã cu vampiri, İlk Isırık, Kvass i kjeften, Mordiscos peligrosos, Mossegades perilloses, On ne mord que deux fois, Pocałunek księżniczki, Pro jedno kousnutí, Procura-se Rapaz Virgem, Procura-se um Rapaz Virgem, Se ti mordo... sei mio, Séduction à pleines dents, Vampire Forever, Yksi puraisu, Одного разу вкушений, ワンス・ビトゥン 恋のチューチューバンパイア
Director
Howard Storm
Cast
Lauren Hutton
Lauren Hutton
Jim Carrey
Jim Carrey
Karen Kopins
Cleavon Little
Thomas Ballatore
Cast and Crew
Similar films for Once Bitten
Finders Keepers 5.4
Finders Keepers (1984)
All in Good Taste 2.9
All in Good Taste (1983)
Earth Girls Are Easy 6.3
Earth Girls Are Easy (1988)
Johnny Be Good 5.7
Johnny Be Good (1988)
Peggy Sue Got Married 7.2
Peggy Sue Got Married (1986)
The Incredible Burt Wonderstone 6.4
The Incredible Burt Wonderstone (2013)
I Feel Pretty 6.6
I Feel Pretty (2018)
Dumb and Dumber To 6.2
Dumb and Dumber To (2015)
Anchorman 2: The Legend Continues 6.3
Anchorman 2: The Legend Continues (2014)
Mr. Popper's Penguins 6.9
Mr. Popper's Penguins (2011)
I Love You Phillip Morris 6.9
I Love You Phillip Morris (2009)
Yes Man 7.5
Yes Man (2008)

Film rating

6.2
Rate 20 votes
5.6 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  2990
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Yura Was Here
Yura Was Here
2025, Russia, Drama, Music
Killer Whale
Killer Whale
2026, Australia / USA, Action, Horror, Detective
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more