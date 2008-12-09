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Poster of Yes Man
7.5
Yes Man - Trailer 2
Kinoafisha Films Yes Man
7.5

Yes Man

, 2008
Yes Man
USA / Comedy / 18+
Trailers
Poster of Yes Man
7.5
Yes Man - Trailer 2
Yes Man  Trailer 2

Cast

Jim Carrey
Jim Carrey
Carl
Zooey Deschanel
Zooey Deschanel
Allison
Danny Masterson
Danny Masterson
Rooney
Bradley Cooper
Bradley Cooper
Peter
Terence Stamp
Terence Stamp
Terrence
Molly Sims
Stephanie
John Michael Higgins
Nick
Patrick Labyorteaux
Sasha Alexander
Sasha Alexander
Lucy
Rhys Darby
Rhys Darby
Norman
Fionnula Flanagan
Fionnula Flanagan
Tillie
Director Peyton Reed
Writer Nicholas Stoller, Jarrad Paul, Andrew Mogel, Danny Wallace
Composer Mark Oliver Everett, Lyle Workman
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 44 minutes
Production year 2008
Online premiere 26 December 2008
World premiere 9 December 2008
Release date
15 January 2009 Russia КАРО Премьер 16+
1 January 2009 Australia
15 January 2009 Belarus
30 January 2009 Brazil 14
16 January 2009 Bulgaria
19 December 2008 Canada
21 January 2009 France
19 February 2009 Germany
9 December 2008 Great Britain
7 January 2009 Indonesia
9 January 2009 Italy
20 March 2009 Japan
15 January 2009 Kazakhstan
30 January 2009 Mexico B
8 January 2009 Netherlands
26 December 2008 Norway
25 December 2008 Portugal
8 January 2009 Slovakia 12
17 December 2008 South Korea 15
19 December 2008 Sweden
16 January 2009 Turkey
19 December 2008 USA
15 January 2009 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $70,000,000
Worldwide Gross $223,241,637
Production Warner Bros., Village Roadshow Pictures, Heyday Films
Also known as
Yes Man, ¡Sí señor!, Reci da, Всегда говори «ДА», Az igenember, Bale Ghorban, Bay Evet, Đàn Ông Đúng Nghĩa, Der Ja-Sager, Di que sí, Digues que sí, Ha, janob, Həmişə hə de, Jestem na tak, Jis sako Taip!, Kõigele jah, Monsieur oui, Nai se ola, Si Señor, Sí señor, Si, señor!, Sim Senhor, Sim!, Una parola può cambiare tutto - Yes Man, Vienmēr jā, Ναι σε όλα, Әрқашан «ИӘ» де, Завжди кажи ТАК, Навитакът, Увек реци да, イエスマン　“YES”は人生のパスワード, 沒問題先生, ¡Sí, Señor!, イエスマン “YES”は人生のパスワード：2008, 예스맨, Sim, Senhor!, ВСЕГДА ГОВОРИ ДА

Film rating

7.5
Rate 296 votes
6.8 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  958 In the Comedy genre  202 In films of USA  602 In films of 2008  18

Film Trailers

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soundtrack Yes Man

Quotes

Allison The world's a playground. You know that when you are a kid, but somewhere along the way everyone forgets it.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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