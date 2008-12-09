ProductionWarner Bros., Village Roadshow Pictures, Heyday Films
Also known as
Yes Man, ¡Sí señor!, Reci da, Всегда говори «ДА», Az igenember, Bale Ghorban, Bay Evet, Đàn Ông Đúng Nghĩa, Der Ja-Sager, Di que sí, Digues que sí, Ha, janob, Həmişə hə de, Jestem na tak, Jis sako Taip!, Kõigele jah, Monsieur oui, Nai se ola, Si Señor, Sí señor, Si, señor!, Sim Senhor, Sim!, Una parola può cambiare tutto - Yes Man, Vienmēr jā, Ναι σε όλα, Әрқашан «ИӘ» де, Завжди кажи ТАК, Навитакът, Увек реци да, イエスマン “YES”は人生のパスワード, 沒問題先生, ¡Sí, Señor!, イエスマン “YES”は人生のパスワード：2008, 예스맨, Sim, Senhor!, ВСЕГДА ГОВОРИ ДА