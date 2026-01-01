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Poster of Earth Girls Are Easy
6.3
Kinoafisha Films Earth Girls Are Easy
6.3

Earth Girls Are Easy

, 1988
Earth Girls Are Easy
Great Britain, USA / Sci-Fi, Comedy, Romantic / 18+
Poster of Earth Girls Are Easy
6.3

Cast

Geena Davis
Geena Davis
Valerie
Jim Carrey
Jim Carrey
Wiploc
Jeff Goldblum
Jeff Goldblum
Mac
Damon Wayans
Damon Wayans
Zeebo
Julie Brown
Candy
Michael McKean
Michael McKean
Woody
Charles Rocket
Ted
Larry Linville
Dr. Bob
Rick Overton
Dr. Rick
Diane Stilwell
Robin
Director Julien Temple
Writer Julie Brown, Terrence E. McNally, Charlie Coffey
Composer Nile Rodgers
Cast and Crew

Film details

Country Great Britain / USA
Runtime 1 hour 40 minutes
Production year 1988
World premiere 8 September 1988
Release date
9 September 1988 Russia 16+
4 January 1990 Australia
8 September 1988 Canada
5 May 1994 Czechia U
17 August 1989 Germany
22 December 1989 Great Britain
9 September 1988 Kazakhstan
12 May 1989 USA
9 September 1988 Ukraine
MPAA PG
Budget $10,000,000
Worldwide Gross $3,916,303
Production De Laurentiis Entertainment Group (DEG), Earth Girls, Kestrel Films
Also known as
Earth Girls Are Easy, Hay un marciano en mi vida, Objectif Terrienne, A földi lányok csábítók, Absolutamente Loucos, Jordiske piger er nemme, Kroppskontakt av värsta graden, Las chicas de la Tierra son fáciles, Le ragazze della Terra sono facili, Maan tytöt ovat helppoja paloja, Mein Liebhaber vom andern Stern, Meu Amante é de Outro Mundo, Nærkontakt av verste grad, Neljännen asteen seksiseikkailut, Pozemsťanky jsou lehce k mání, Pozemstanky jsou povolné, Ston planiti Gi ta koritsia einai efkola, Zebo, der Dritte aus der Sternenmitte, Zemljanke su lake ženske, Ziemskie dziewczyny są łatwe, Στον πλανήτη Γη τα κορίτσια είναι εύκολα, Земните момичета са лесни, Земні дівчата легкодоступні, Земные девушки легко доступны, ボクの彼女は地球人 BRAND NEW GIRL, Cosmos Face, Mein Liebhaber vom anderen Stern, ボクの彼女は地球人／BRAND NEW GIRL, 外星奇缘

Film rating

6.3
Rate 13 votes
5.5 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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