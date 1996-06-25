When a sports agent has a moral epiphany and is fired for expressing it, he decides to put his new philosophy to the test as an independent agent with the only athlete who stays with him and his former secretary.
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