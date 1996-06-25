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Poster of Jerry Maguire
7.9
Kinoafisha Films Jerry Maguire
7.9

Jerry Maguire

, 1996
Jerry Maguire
USA / Comedy, Romantic, Sport, Drama / 18+
Poster of Jerry Maguire
7.9

Synopsis

When a sports agent has a moral epiphany and is fired for expressing it, he decides to put his new philosophy to the test as an independent agent with the only athlete who stays with him and his former secretary.

Cast

Tom Cruise
Tom Cruise
Jerry Maguire
Ren&#233;e Zellweger
Renée Zellweger
Dorothy Boyd
Kelly Preston
Kelly Preston
Avery Bishop
Jay Mohr
Jay Mohr
Bob Sugar
Bonnie Hunt
Bonnie Hunt
Laurel Boyd
Regina King
Regina King
Marcee Tidwell
Jonathan Lipnicki
Jonathan Lipnicki
Ray Boyd
Todd Louiso
Chad the Nanny
Jerry O'Connell
Jerry O'Connell
Frank Cushman
Cuba Gooding Jr.
Cuba Gooding Jr.
Rod Tidwell
Jerry O'Connell
Jerry O'Connell
Frank Cushman
Director Cameron Crowe
Writer Cameron Crowe
Composer Nancy Wilson
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 2 hours 19 minutes
Production year 1996
Online premiere 1 September 2021
World premiere 25 June 1996
Release date
6 December 1996 Russia 16+
27 February 1997 Argentina
6 March 1997 Australia
14 February 1997 Brazil
13 December 1996 Canada
6 March 1997 Chile
17 April 1997 Czechia 12+
14 March 1997 Denmark
25 April 1997 Estonia
14 March 1997 Finland
5 March 1997 France
27 February 1997 Germany
7 March 1997 Great Britain
21 February 1997 Greece
30 January 1997 Hong Kong
22 May 1997 Hungary
26 March 1997 India
7 March 1997 Ireland
7 March 1997 Israel
7 March 1997 Italy
17 May 1997 Japan
6 December 1996 Kazakhstan
7 March 1997 Lithuania
13 March 1997 Netherlands
6 March 1997 New Zealand
28 February 1997 Norway
12 March 1997 Philippines
14 March 1997 Poland
14 March 1997 Portugal
27 March 1997 Singapore
13 March 1997 Slovenia
7 March 1997 South Africa
1 February 1997 South Korea
28 February 1997 Spain
14 March 1997 Sweden
7 March 1997 Switzerland
28 February 1997 Taiwan
4 April 1997 Turkey
13 December 1996 USA
6 December 1996 Ukraine
MPAA R
Budget $50,000,000
Worldwide Gross $273,669,639
Production TriStar Pictures, Gracie Films
Also known as
Jerry Maguire, Jerry Maguire - Amor y desafío, Jerry Maguire: Spiel des Lebens, Джерри Магуайер, Amor y desafío, Cerri Maquayer, Džerijs Magvairs, Džeris Magvairas, Jerri Maguayer, Jerry Maguire - A nagy hátraarc, Jerry Maguire - elämä on peliä, Jerry Maguire - livets spel, Jerry Maguire: A Grande Virada, Jerry Maguire: Seducción y desafío, Quản Lý Và Người Tình, The Agent, Yeni Bir Başlangıç, Τζέρι Μαγκουάιρ, Джери Магуайър, Джері Магуайер, Џери Мегвајер, जेरी मगुइरे, ザ・エージェント, 征服情海, 杰里·马奎尔, 甜心先生, Jerry Maguire - Amor Y Desafio, Yeni bir baslangiç, ザ・エージェント：1996

Film rating

7.9
Rate 14 votes
7.3 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
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soundtrack Jerry Maguire

Quotes

Jerry Maguire [babbling and struggling] I love you. You... you complete me. And I just...
Dorothy Shut up,
[pause]
Dorothy just shut up.
[Pause]
Dorothy You had me at "hello". You had me at "hello".
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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Discussion Materials
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