Poster of Discussion Materials
Рейтинги
6.2 IMDb Rating: 4.2
2 posters
Discussion Materials

Discussion Materials
Synopsis

Follows Bobby Sanders, an ex-pro-hockey-player-turned-junior-banker as he navigates the peculiar and somewhat surreal world of high finance and faces life's meaning within this gilded cage.
Discussion Materials  trailer in russian
Country USA
Runtime 1 hour 37 minutes
Production year 2024
World premiere 19 October 2024
Release date
9 April 2026 Russia World Pictures
22 January 2026 Israel
Also known as
Discussion Materials, Bull Run, O Jogo do Dinheiro, Волки с Уолл-Стрит
Director
Alfredo Barrios Jr.
Cast
Tom Blyth
Tom Blyth
Chris Diamantopoulos
Chris Diamantopoulos
Helena Mattsson
Jay Mohr
Jay Mohr
Alyshia Ochse
6.2
15 votes
4.2 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Discussion Materials Trailer in russian
Stills
