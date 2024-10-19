Menu
About
Showtimes
Stills
Cast & Crew
Posters
Trailers
Рейтинги
6.2
IMDb Rating: 4.2
2 posters
Kinoafisha
Films
Напомним о выходе в прокат
Comedy
Synopsis
Follows Bobby Sanders, an ex-pro-hockey-player-turned-junior-banker as he navigates the peculiar and somewhat surreal world of high finance and faces life's meaning within this gilded cage.
trailer in russian
Country
USA
Runtime
1 hour 37 minutes
Production year
2024
World premiere
19 October 2024
Release date
9 April 2026
Russia
World Pictures
22 January 2026
Israel
Also known as
Discussion Materials, Bull Run, O Jogo do Dinheiro, Волки с Уолл-Стрит
Director
Alfredo Barrios Jr.
Cast
Tom Blyth
Chris Diamantopoulos
Helena Mattsson
Jay Mohr
Alyshia Ochse
Film rating
6.2
15
votes
4.2
IMDb
Place in the rating
Currently, the film is not showing in cinemas
Film Reviews
No reviews
Film Trailers
Discussion Materials
Trailer in russian
1
0
Stills
