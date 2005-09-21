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Poster of Prime
6.5
Kinoafisha Films Prime
6.5

Prime

, 2005
Prime
USA / Romantic, Comedy / 18+
Poster of Prime
6.5

Cast

Uma Thurman
Uma Thurman
Rafi Gardet
Bryan Greenberg
Bryan Greenberg
David Bloomberg
Meryl Streep
Meryl Streep
Lisa Metzger
Jon Abrahams
Jon Abrahams
Morris
Jerry Adler
Jerry Adler
Doris Belack
Madhur Jaffrey
John Rothman
Alex Webb
Aubrey Dollar
Aubrey Dollar
Michelle
Zak Orth
Zak Orth
Randall
Adriana Biasi
Bay Ridge Blonde
Director Ben Younger
Writer Ben Younger
Composer Ryan Shore
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 45 minutes
Production year 2005
Online premiere 20 January 2006
World premiere 21 September 2005
Release date
17 November 2005 Russia Парадиз
17 November 2005 Australia
17 November 2005 Belarus
26 January 2007 Bulgaria
16 February 2006 Finland
15 February 2006 France
15 February 2006 Germany
14 October 2005 Great Britain
10 February 2006 Italy
17 November 2005 Kazakhstan
14 February 2006 Netherlands
10 March 2006 Norway
21 September 2005 USA
17 November 2005 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $22,000,000
Worldwide Gross $67,937,494
Production Prime Film Productions LLC, Stratus Film Co., Team Todd
Also known as
Prime, Couchgeflüster, Mi novia secreta, Secretos de diván, Terapia do Amor, Confesiones a mi suegra, Couchgeflüster - Die erste therapeutische Liebeskomödie, Cu iubirea la psihiatru, Ego, aftos kai i mitera tou, Első a szerelem, Entre elles et lui, Kærester, Mano geriausias meilužis, Minu parim armuke, Mlađe je slađe, Nære og kjære, Najkrajší čas, Nära & kära, Oikeanlaista kemiaa, Petites confidences (à ma psy), Secretos compartidos (Prime), Secrets compartits, Serce nie sługa, Snaha, da te kap, Εγώ, αυτός και η μητέρα του, Малки тайни, Мой лучший любовник, Туђе је слађе, 春心蕩漾, Az első szerelem, Hastayım Sana, Secretos Compartidos, Secretos Compartidos [Prime]

Film rating

6.5
Rate 12 votes
6.2 IMDb
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Best Comedies 
Updated 25 December 2023
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soundtrack Prime

Quotes

David Bloomberg I'm 23.
Rafi Gardet No, you're not. I don't believe you. Let me see the license... Oh, my God! You're a child. Taxi! I have t-shirts older than you.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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