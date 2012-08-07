Menu
6.6 IMDb Rating: 6.3
Kinoafisha Films Hope Springs

Hope Springs

Great Hope Springs 18+
Synopsis

After thirty years of marriage, a middle-aged couple attends an intense, week-long counseling session to work on their relationship.
Hope Springs - trailer in russian
Hope Springs  trailer in russian
Country USA
Runtime 1 hour 40 minutes
Production year 2012
Online premiere 27 September 2012
World premiere 7 August 2012
Release date
20 December 2012 Russia Вест 12+
4 October 2012 Argentina
23 August 2012 Australia
13 December 2012 Belarus
10 October 2012 Belgium
28 September 2012 Brazil
27 September 2012 Czechia
15 November 2012 Denmark
19 October 2012 Estonia
28 September 2012 Finland
10 October 2012 France
26 September 2012 Germany
12 September 2012 Great Britain
22 November 2012 Greece
9 August 2012 Hungary
14 September 2012 Ireland
18 October 2012 Italy
13 December 2012 Kazakhstan
27 September 2012 Netherlands
23 August 2012 New Zealand
21 September 2012 Norway
24 August 2012 Poland
6 September 2012 Portugal
30 August 2012 Singapore
13 September 2012 Slovakia 12
6 September 2012 Slovenia
4 April 2013 South Korea 18
28 September 2012 Spain
7 September 2012 Sweden
7 August 2012 USA
13 December 2012 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $30,000,000
Worldwide Gross $114,281,051
Production Columbia Pictures, Mandate Pictures, Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)
Also known as
Hope Springs, ¿Qué voy a hacer con mi marido?, ¿Qué hago con mi marido?, ¿Qué voy hacer con mi marido?, 31年目の夫婦げんか, Amit még mindig tudni akarsz a szexről, Aşk Yeniden, Druhá šanca, Druhá šance, Dwoje do poprawki, Great Hope Springs, Hy Vọng Tuổi Xuân, Il matrimonio che vorrei, Kā izglābt laulību, Kako začiniti zakon, L'espoir est à Hope Springs, Lemmenlomalla, Lootus tärkab, Manželská terapia, Pabandom iš naujo, Pote den einai arga, Si de verdad quieres..., Si vols de debò..., Terapia a Dois, Terapie de cuplu, Tikva be'Hope Springs, Tous les espoirs sont permis, Um Divã para Dois, Wie beim ersten Mal, Začin za brak, Ποτέ δεν είναι αργά, Весенние надежды, Весняні надії, Зачин за брак, Любовна терапия, 性福特訓班
Director
David Frankel
David Frankel
Cast
Steve Carell
Steve Carell
Meryl Streep
Meryl Streep
Tommy Lee Jones
Tommy Lee Jones
Elisabeth Shue
Elisabeth Shue
Jean Smart
Jean Smart
Cast and Crew
Quotes
Kay He is everything. But I'm... I'm really lonely. And to be with someone, when you're not really with him can... it's... I think I might be less lonely... alone.
