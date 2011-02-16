Menu
7.3 IMDb Rating: 6.8
7 posters
Kinoafisha Films Unknown

Unknown

Unknown 18+
Synopsis

A man awakens from a coma, only to discover that someone has taken on his identity and that no one, (not even his wife), believes him. With the help of a young woman, he sets out to prove who he is.
Unknown - trailer in russian
Unknown  trailer in russian
Country USA
Runtime 1 hour 58 minutes
Production year 2011
Online premiere 7 May 2011
World premiere 16 February 2011
Release date
17 February 2011 Russia КАРО Премьер 16+
17 February 2011 Australia
17 February 2011 Belarus
2 March 2011 Belgium
25 February 2011 Brazil
14 April 2011 Czechia
23 June 2011 Denmark
2 March 2011 France
3 March 2011 Germany
4 March 2011 Great Britain
24 March 2011 Greece
14 April 2011 Hungary
4 March 2011 Ireland
28 February 2011 Italy
16 February 2011 Kazakhstan
12 May 2011 Netherlands
6 May 2011 Poland
5 May 2011 Portugal
21 April 2011 Slovakia
17 February 2011 South Korea 15
13 May 2011 Spain 12
16 June 2011 Sweden
22 April 2011 Turkey
18 February 2011 USA
17 February 2011 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $30,000,000
Worldwide Gross $135,710,029
Production Dark Castle Entertainment, Panda Productions Inc., Canal+
Also known as
Unknown, Desconocido, Unknown Identity, Az ismeretlen férfi, Desconhecido, Hors de moi, Ismeretlen férfi, Kẻ Lạ Mặt, Kimliksiz, Necunoscutul, Nezinamais, Nežinomas, Neznámy, Neznámý, Neznanec, Noma'lum, O agnostos, Sans identité, Sem Identidade, Sense identitat, Sin identidad, Tożsamość, Tundmatu, Ukjent ID, Ukradeni identitet, Unknown - Senza identità, Unknown White Male, Zehut lo yedua, Ο άγνωστος, Без име, Безимени, Невідомий, Неизвестный, खतरनाक साज़िश, アンノウン, 不明身份, 不明身份的白人男性, 未知, 未知白人男性, 無名殺機, 狙擊陌生人, 陌生的白种男人
Director
Jaume Collet-Serra
Jaume Collet-Serra
Cast
Liam Neeson
Liam Neeson
Diane Kruger
Diane Kruger
January Jones
January Jones
Frank Langella
Frank Langella
Karl Markovics
Karl Markovics
Cast and Crew
Film rating

7.3
Rate 43 votes
6.8 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  1331
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Film Reviews

fanbunga 2 April 2015, 12:51
Нисон на ботаника не тянет ни разу, так что подвох невозможно не почуять сразу.
А когда главгерой начал бодро отпинываться и отмахиваться от… Read more…
zamutim 2 April 2015, 12:51
Фильм стоит посмотреть. Да, экшена маловато, хотелось увидеть бы эту историю более запутанной, ну а в целом сюжет интересный.
Quotes
Rodney Cole You had time after I called you. Why didn't you run?
Ernst Jürgen Where should I run from Section 15, Mr. Cole? I can hardly walk. Before we could get Chesterfields, I smoked 60 Machorkas a day. Filthy Soviet things. Killed more Russians than Stalin. My doctors assure me I'll soon be joining their list of casualties.
Film Trailers All trailers
Unknown - trailer in russian
Unknown Trailer in russian
Unknown - russian тв ролик 4
Unknown Russian тв ролик 4
Listen to the
Stills
