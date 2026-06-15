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Poster of Basic Instinct
6.5
Basic Instinct - Trailer
Kinoafisha Films Basic Instinct
6.5

Basic Instinct

, 1992
Basic Instinct
USA, France / Drama, Thriller / 18+
Trailers
Poster of Basic Instinct
6.5
Basic Instinct - Trailer
Basic Instinct  Trailer

Synopsis

A violent, suspended police detective investigates a brutal murder, in which a manipulative and seductive woman could be involved.

Cast

Michael Douglas
Michael Douglas
Det. Nick Curran
Sharon Stone
Sharon Stone
Catherine Tramell
George Dzundza
Det. Gus Moran
Jeanne Tripplehorn
Jeanne Tripplehorn
Dr. Beth Garner
Stephen Tobolowsky
Stephen Tobolowsky
Leilani Sarelle
Roxy Hardy
Bruce A. Young
Det. Sam Andrews
Denis Arndt
Lt. Phil Walker
Dorothy Malone
Dorothy Malone
Hazel Dobkins
Wayne Knight
Wayne Knight
ADA John Correli
Chelcie Ross
Captain Talcott
Director Paul Verhoeven
Writer Joe Eszterhas
Composer Jerry Goldsmith
Cast and Crew

Film details

Country USA / France
Runtime 2 hours 7 minutes
Production year 1992
Online premiere 1 January 2013
World premiere 18 March 1992
Release date
29 July 2021 Russia 18+
16 April 1992 Argentina
14 May 1992 Australia
22 May 1992 Austria
12 June 1992 Brazil
20 March 1992 Canada
20 April 2023 Czechia
31 July 1992 Czechoslovakia
15 May 1992 Denmark
12 June 1992 El Salvador
2 March 2022 Estonia K-16
15 May 1992 Finland
16 June 2021 France
21 May 1992 Germany
8 May 1992 Great Britain
2 September 1993 Greece
17 June 2021 Hong Kong
10 July 1992 Hungary
22 May 1992 Iceland
8 May 1992 Ireland
18 September 1992 Italy
6 June 1992 Japan
20 March 1992 Kazakhstan
12 June 1992 Mexico
8 May 1992 Netherlands
21 May 1992 Norway
30 April 1992 Peru
29 July 1992 Philippines
31 December 1992 Poland
7 August 1992 Portugal
1 September 1992 South Africa
23 May 1992 South Korea
21 August 1992 Spain
15 May 1992 Sweden
23 May 1992 Switzerland
27 November 1992 Turkey
20 March 1992 USA
11 November 2021 Ukraine
19 June 1992 Uruguay
MPAA R
Budget $49,000,000
Worldwide Gross $352,927,224
Production Carolco Pictures, Canal+
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Film rating

6.5
Rate 14 votes
7.1 IMDb

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Basic Instinct - Trailer
Basic Instinct Trailer
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