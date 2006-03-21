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Poster of Basic Instinct 2
5.2
Kinoafisha Films Basic Instinct 2
5.2

Basic Instinct 2

, 2006
Basic Instinct 2: Risk Addiction
Germany, Great Britain, USA, Spain / Thriller, Crime / 18+
Poster of Basic Instinct 2
5.2

Cast

Sharon Stone
Sharon Stone
Catherine Tramell
David Morrissey
David Morrissey
Michael Glass
Stan Collymore
Charlotte Rampling
Charlotte Rampling
David Thewlis
David Thewlis
Roy Washburn
Hugh Dancy
Hugh Dancy
Adam Tower
Kata Dobó
Keith How
Vee Vimolmal
Vee Vimolmal
Stan Collymore
Kevin Franks
Neil Maskell
Neil Maskell
Detective Ferguson
Jan Chappell
Solicitor
Director Michael Caton-Jones
Writer Henry Bean, Joe Eszterhas, Leora Barish
Composer John Murphy
Cast and Crew

Film details

Country Germany / Great Britain / USA / Spain
Runtime 2 hours 25 minutes
Production year 2006
World premiere 21 March 2006
Release date
30 March 2006 Russia Парадиз
30 March 2006 Argentina
30 March 2006 Australia
30 March 2006 Austria
30 March 2006 Belarus
5 April 2006 Belgium
21 April 2006 Brazil
31 March 2006 Bulgaria
27 April 2006 Chile
21 April 2006 Denmark
23 June 2006 Ecuador
10 January 2007 Egypt
7 April 2006 Estonia
7 April 2006 Finland
29 March 2006 France
30 March 2006 Georgia
30 March 2006 Germany
31 March 2006 Great Britain
30 March 2006 Greece
30 March 2006 Hong Kong
6 April 2006 Hungary
31 March 2006 Iceland
14 April 2006 India
31 March 2006 Ireland
30 March 2006 Israel
31 March 2006 Italy
11 November 2006 Japan
30 March 2006 Kazakhstan
14 April 2006 Lithuania
28 April 2006 Mexico
30 March 2006 Netherlands
24 April 2006 Norway
9 December 2008 Pakistan
21 April 2006 Panama
29 March 2006 Philippines
29 March 2006 Poland
6 April 2006 Portugal
31 March 2006 Romania
13 July 2006 Singapore
6 April 2006 Slovakia
30 March 2006 Slovenia
30 March 2006 South Korea
31 March 2006 Spain
7 April 2006 Sweden
29 March 2006 Switzerland
20 April 2006 Thailand
31 March 2006 Turkey
31 March 2006 USA
30 March 2006 Ukraine
31 March 2006 Uruguay
21 April 2006 Venezuela
MPAA R
Budget $70,000,000
Worldwide Gross $38,629,478
Production Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), C-2 Pictures, Intermedia Films
Also known as
Basic Instinct 2, Bajos instintos 2, Bajos instintos 2 - adictos al riesgo, Bajos instintos 2: adictos al riesgo, Bản Năng Gốc 2, Basic Instinct - Neues Spiel für Catherine Tramell, Basic Instinct 2: Risk Addiction, Elemi ösztön 2., Esminis instinktas 2: rizikingas potraukis, Gharizeye Asli 2, Instinct bsisy 2, Instinto básico 2. Adicción al riesgo, Instinto Fatal 2, Instinto Selvagem 2, Iskoldt begær 2, Kôri no bishô 2, Nagi instynkt 2, Niske strasti 2, Pamatinstinkts 2, Risk Addiction, Temel İçgüdü 2, Ürgne instinkt 2, Vasiko enstikto 2, Βασικό ένστικτο 2 (2006), Основний інстинкт 2, Основной инстинкт 2: Жажда риска, Първичен инстинкт 2, बेसिक इन्टिंक्ट 2, 本能2, 本能2: 致命诱惑, 氷の微笑2, 第六感追緝令2, Instinto Básico 2, Bajos Instinto 2, Esminis Instinktas 2

Film rating

5.2
Rate 14 votes
4.4 IMDb
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Updated 12 November 2020
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