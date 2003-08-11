|13 November 2003
|Russia
|20 November 2003
|Argentina
|+13
|30 January 2004
|Austria
|12 November 2003
|Bahrain
|13 November 2003
|Belarus
|25 February 2004
|Belgium
|14 November 2003
|Brazil
|15 August 2003
|Canada
|14A
|20 February 2004
|Chile
|5 November 2003
|Colombia
|18 March 2004
|Czechia
|14 May 2004
|Denmark
|18 February 2004
|Egypt
|31 October 2004
|Estonia
|14 April 2004
|Finland
|25 February 2004
|France
|29 August 2003
|Germany
|17 November 2004
|Great Britain
|30 October 2003
|Greece
|20 May 2004
|Hungary
|24 October 2003
|Iceland
|19 March 2004
|Ireland
|12
|13 November 2003
|Israel
|5 March 2004
|Italy
|3 July 2004
|Japan
|13 November 2003
|Kazakhstan
|13 April 2004
|Kuwait
|25 June 2004
|Latvia
|10 October 2003
|Lithuania
|16 January 2004
|Mexico
|B-15
|3 June 2004
|Netherlands
|30 January 2004
|Norway
|15
|23 January 2004
|Panama
|3 December 2004
|Poland
|31 October 2003
|Portugal
|1 October 2004
|Romania
|30 January 2004
|South Africa
|13
|27 October 2005
|South Korea
|15
|10 October 2003
|Spain
|19 May 2004
|Sweden
|11
|3 March 2004
|Switzerland
|10
|8 October 2004
|Turkey
|10 September 2003
|UAE
|29 August 2003
|USA
|13 November 2003
|Ukraine
During an appearance on The Arsenio Hall Show (2013), Sir Anthony Hopkins revealed that he had sent fan letters to Kevin Costner and Robert Duvall after seeing the film, paying both men compliments on their performances.