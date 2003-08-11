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Poster of Open Range
6.8
Kinoafisha Films Open Range
6.8

Open Range

, 2003
Open Range
USA / Western, Drama, Action / 18+
Poster of Open Range
6.8

Cast

Kevin Costner
Kevin Costner
Charley Waite
Annette Bening
Annette Bening
Sue Barlow
Michael Gambon
Michael Gambon
Denton Baxter
Michael Jeter
Percy
Diego Luna
Diego Luna
Button
James Russo
Sheriff Poole
Abraham Benrubi
Abraham Benrubi
Mose
Kim Coates
Kim Coates
Butler
Herbert Kohler, Jr.
Cliff Saunders
Julian Richings
Julian Richings
Robert Duvall
Robert Duvall
Boss Spearman
Director Kevin Costner
Writer Lauran Paine, Craig Storper
Composer Michael Kamen
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 2 hours 19 minutes
Production year 2003
Online premiere 20 May 2004
World premiere 11 August 2003
Release date
13 November 2003 Russia
20 November 2003 Argentina +13
30 January 2004 Austria
12 November 2003 Bahrain
13 November 2003 Belarus
25 February 2004 Belgium
14 November 2003 Brazil
15 August 2003 Canada 14A
20 February 2004 Chile
5 November 2003 Colombia
18 March 2004 Czechia
14 May 2004 Denmark
18 February 2004 Egypt
31 October 2004 Estonia
14 April 2004 Finland
25 February 2004 France
29 August 2003 Germany
17 November 2004 Great Britain
30 October 2003 Greece
20 May 2004 Hungary
24 October 2003 Iceland
19 March 2004 Ireland 12
13 November 2003 Israel
5 March 2004 Italy
3 July 2004 Japan
13 November 2003 Kazakhstan
13 April 2004 Kuwait
25 June 2004 Latvia
10 October 2003 Lithuania
16 January 2004 Mexico B-15
3 June 2004 Netherlands
30 January 2004 Norway 15
23 January 2004 Panama
3 December 2004 Poland
31 October 2003 Portugal
1 October 2004 Romania
30 January 2004 South Africa 13
27 October 2005 South Korea 15
10 October 2003 Spain
19 May 2004 Sweden 11
3 March 2004 Switzerland 10
8 October 2004 Turkey
10 September 2003 UAE
29 August 2003 USA
13 November 2003 Ukraine
MPAA R
Budget $22,000,000
Worldwide Gross $68,296,293
Production Touchstone Pictures, Cobalt Media Group, Tig Productions
Also known as
Open Range, Pacto de justicia, Armoton maa, Bekraštės prerijos, Bezprawie, Cao Bồi Miền Viễn Tây, Divlja prostranstva, Fegyvertársak, Krajina strelcov, Krajina střelců, L'ouest sauvage, Luptã în câmp deschis, Open Range - A Céu Aberto, Open Range - Weites Land, Pacto de Justiça, Prēriju plašumos, Spopad na zahodu, Terra di confine - Open Range, Uzak Ülke, Ο άγραφος νόμος της Δύσης, Без заклона/Bez zaklona, Вільні території, Открытый простор, Свободна територия, ワイルド・レンジ 最後の銃撃, 天地無限, Open Range - Terra di confine

Film rating

6.8
Rate 10 votes
7.4 IMDb
Updated 25 December 2023

Quotes

Sue Barlow I don't have the answers, Charley. But I know that people get confused in this life about what they want, and what they've done, and what they think they should've because of it. Everything they think they are or did, takes hold so hard that it won't let them see what they can be.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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