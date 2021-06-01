Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of The Last of the Mohicans
Poster of The Last of the Mohicans
Poster of The Last of the Mohicans
Poster of The Last of the Mohicans
Рейтинги
8.1 IMDb Rating: 7.6
Rate
4 posters
Kinoafisha Films The Last of the Mohicans

The Last of the Mohicans

The Last of the Mohicans 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

Three trappers protect a British Colonel's daughters in the midst of the French and Indian War.
Country USA
Runtime 1 hour 57 minutes
Production year 1992
Online premiere 1 June 2021
World premiere 26 August 1992
Release date
26 August 1992 Russia 16+
4 March 1993 Australia
25 September 1992 Brazil
9 April 1993 Czechia
26 August 1992 Denmark 15
26 August 1992 France
14 January 1993 Germany
6 November 1992 Great Britain
11 March 1993 Greece
6 November 1992 Ireland 15
21 December 1992 Italy
26 August 1992 Kazakhstan
21 January 1993 Netherlands
11 December 1992 Portugal
14 September 2017 South Korea 15
28 October 1992 Spain
26 August 1992 Sweden 15
25 September 1992 USA
26 August 1992 Ukraine
MPAA R
Budget $40,000,000
Worldwide Gross $75,506,530
Production Morgan Creek Entertainment, Twentieth Century Fox
Also known as
The Last of the Mohicans, El último de los mohicanos, O Último dos Moicanos, Az utolsó mohikán, Den sidste mohikaner, Den sista mohikanen, Den siste Mohikanen, Den siste mohikaner, Der letzte Mohikaner, El último mohicano, L'últim dels mohicans, L'ultimo dei Mohicani, Le dernier des Mohicans, Người Mohican Cuối Cùng, O teleftaios ton Moikanon, Ostatni Mohikanin, Paskutinis mohikanas, Pēdējais Mohikānis, Poslední Mohykán, Poslednji Mohikanec, Posledný Mohykán, Posljednji Mohikanac, Son Mohikan, Ultimul mohican, Viimane mohikaanlane, Viimeinen mohikaani, Ο τελευταίος των Μοϊκανών, Останній з могікан, Последний из могикан, Последният мохикан, Последњи Мохиканац, آخر الموهيكانز, 라스트 모히칸, ラスト・オブ・モヒカン, 大地英豪
Director
Michael Mann
Michael Mann
Cast
Daniel Day-Lewis
Daniel Day-Lewis
Madeleine Stowe
Madeleine Stowe
Russell Means
Cast and Crew
Similar films for The Last of the Mohicans
The Convert 6.7
The Convert (2023)
Lincoln 7.0
Lincoln (2013)
The Last Samurai 8.0
The Last Samurai (2003)
Master and Commander: The Far Side of the World 7.6
Master and Commander: The Far Side of the World (2003)
Gangs of New York 7.7
Gangs of New York (2002)
We Were Soldiers 7.2
We Were Soldiers (2002)
The Count of Monte Cristo 7.8
The Count of Monte Cristo (2002)
Enemy at the Gates 7.9
Enemy at the Gates (2000)
The Patriot 7.6
The Patriot (2000)
The Insider 8.0
The Insider (1999)
The Boxer 7.1
The Boxer (1997)
The Crucible 6.8
The Crucible (1996)
Film in Collections
Films about Ancient and Modern Tribes Films about Ancient and Modern Tribes

Film rating

8.1
Rate 10 votes
7.6 IMDb
Write review
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Film Reviews
No reviews
Write review
Quotes
Hawkeye No! You stay alive! If they don't kill you, they'll take you north up to the Huron lands. Submit, do you hear? You're strong! You survive! You stay alive, no matter what occurs! I will find you! No matter how long it takes, no matter how far. I will find you!
Stills
Moment istiny
Moment istiny
2025, Russia, Drama, History, War
Rowing for Gold
Rowing for Gold
2025, Russia, Drama
Finnick 2
Finnick 2
2025, Russia, Animation, Family
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
Dracula: A Love Tale
Dracula: A Love Tale
2025, France, Romantic, Fantasy, Horror
Good Boy
Good Boy
2025, USA, Horror, Thriller
Tron 3
Tron 3
2025, USA, Action, Adventure, Sci-Fi
Lermontov. Doomsday
Lermontov. Doomsday
2025, Russia / Georgia, Biography
The Long Walk
The Long Walk
2025, USA, Horror
Bone Lake
Bone Lake
2024, USA, Horror, Detective, Thriller
Roofman
Roofman
2025, USA, Crime, Drama
Ice Fall
Ice Fall
2025, USA, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more