Yamakasi - Les samouraïs des temps modernes, Yamakasi, 7 Chàng Hiêp Si, El Gran Desafío, Gasca Yamakasi, Jamakasiai: musu laiku samurajai, Yamakasi - Die Samurai der Moderne, Yamakasi - I nuovi samurai, Yamakasi - Modern zamanların samurayları, Yamakasi - Nutidens samuraier, Yamakasi - Nykyajan samurait, Yamakasi - Samurai dos Tempos Modernos, Yamakasi - Samurais dos Tempos Modernos, Yamakasi - Storbyens samuraikrigere, Yamakasi - Storstadens samurajer, Yamakasi - Suurkaupungin samurai-jengi, Yamakasi : Les Samouraïs des temps modernes, YAMAKASI ヤマカシ, Yamakasi: Los samuráis de los tiempos modernos, Yamakasi: Maksymalny odlot, Yamakasi: Oi modernoi samurai, Yamakasi: Współcześni samurajowie, Ямакаси: Современные самураи, Ямакасі. Нові самураї, Ямакаши, 企業戰士, 因乜差事跳跳跳