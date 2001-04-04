Menu
Poster of Yamakasi, les samourais des temps modernes
Poster of Yamakasi, les samourais des temps modernes
6.1 IMDb Rating: 6.1
Kinoafisha Films Yamakasi, les samourais des temps modernes

Yamakasi, les samourais des temps modernes

Yamakasi, les samourais des temps modernes 18+
Country France
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 2000
World premiere 4 April 2001
Release date
15 November 2001 Russia
4 April 2001 Belgium
13 September 2001 Czechia
6 December 2002 Finland
4 April 2001 France U
11 October 2001 Hong Kong
16 August 2001 Hungary
9 November 2001 Iceland
23 June 2003 Italy
22 September 2001 Japan
23 November 2001 Kazakhstan
30 May 2003 Mexico
2 August 2001 Netherlands
22 February 2002 Poland
19 April 2002 Romania
16 December 2001 Singapore
5 December 2003 South Korea 15세 관람가
23 November 2001 Spain
4 April 2001 Switzerland
12 April 2002 Turkey
4 April 2001 USA
16 April 2004 Viet Nam
Budget $15,000,000
Worldwide Gross $1,297,401
Production EuropaCorp, Leeloo Productions, Canal+
Also known as
Yamakasi - Les samouraïs des temps modernes, Yamakasi, 7 Chàng Hiêp Si, El Gran Desafío, Gasca Yamakasi, Jamakasiai: musu laiku samurajai, Yamakasi - Die Samurai der Moderne, Yamakasi - I nuovi samurai, Yamakasi - Modern zamanların samurayları, Yamakasi - Nutidens samuraier, Yamakasi - Nykyajan samurait, Yamakasi - Samurai dos Tempos Modernos, Yamakasi - Samurais dos Tempos Modernos, Yamakasi - Storbyens samuraikrigere, Yamakasi - Storstadens samurajer, Yamakasi - Suurkaupungin samurai-jengi, Yamakasi : Les Samouraïs des temps modernes, YAMAKASI ヤマカシ, Yamakasi: Los samuráis de los tiempos modernos, Yamakasi: Maksymalny odlot, Yamakasi: Oi modernoi samurai, Yamakasi: Współcześni samurajowie, Ямакаси: Современные самураи, Ямакасі. Нові самураї, Ямакаши, 企業戰士, 因乜差事跳跳跳
Director
Ariel Zeitoun
Cast
Châu Belle Dinh
Williams Belle
Malik Diouf
Yann Hnautra
Guylain N'Guba-Boyeke
