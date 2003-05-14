Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Fanfan la Tulipe
5.9
Kinoafisha Films Fanfan la Tulipe
5.9

Fanfan la Tulipe

, 2003
Fanfan la tulipe
France / Adventure / 18+
Poster of Fanfan la Tulipe
5.9

Cast

Vincent Perez
Vincent Perez
Fanfan la Tulipe
Penelope Cruz
Penelope Cruz
Adeline La Franchise
Hélène de Fougerolles
Mme de Pompadour
Didier Bourdon
Didier Bourdon
Louis XV
Michel Muller
Michel Muller
Tranche Montagne
Jacques Frantz
La Franchise
Jean-Paul Dubois
Gilles Arbona
Le maréchal
Guillaume Gallienne
Guillaume Gallienne
La Houlette
Philippe Dormoy
Fier-à-bras
Gérald Laroche
Corsini
Director Gérard Krawczyk
Writer Luc Besson, Jean Cosmos, Christian-Jaque, René Fallet
Composer Alexandre Azaria
Cast and Crew

Film details

Country France
Runtime 1 hour 35 minutes
Production year 2003
World premiere 14 May 2003
Release date
12 June 2003 Russia 12+
12 June 2003 Belarus
14 August 2003 Czechia 12+
31 October 2003 Greece
12 June 2003 Kazakhstan
12 June 2003 Ukraine
Budget €21,740,000
Worldwide Gross $7,949,963
Production Canal+, Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC), EuropaCorp
Also known as
Fanfan la Tulipe, Fanfan, Tudo Pela Honra, Фанфан-Тюльпан, Çapkın aşık, Fäkta eller dö, Fanfan der Husar, Fanfan la Tulipa, Fanfan Tulipan, Fanfán Tulipán, Fanfan, 'o toulipas', Fanfan, O Sedutor, Fanfanas Tulpe, Fanfans Tulpe, Il tulipano d'oro, Kultainen tulppaani, Tulipános Fanfan, Tulp Fanfan, Фанфан Лалето, 神劍駙馬, 花咲ける騎士道, 花開騎士, 鬱金香方方

Film rating

5.9
Rate 10 votes
5.7 IMDb
Updated 26 August 2024
Listen to the
soundtrack Fanfan la Tulipe
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Fanfan la Tulipe

Wasabi
Wasabi Adventure, Crime, Biography, Comedy
2001, France / Japan
7.0
The Red Baron
The Red Baron Action, Adventure, War
2008, Germany / Great Britain
6.0
Largo Winch
Largo Winch Thriller, Adventure
2008, France
6.0
Bandidas
Bandidas Comedy, Crime, Western, Action
2006, France / Mexico / USA
6.0
Taxi 3
Taxi 3 Comedy
2002, France
6.0
Ripley's Game
Ripley's Game Drama, Mystery, Crime
2002, Italy / Great Britain / USA
6.0
The Dancer
The Dancer Drama
2000, France
6.0
Yamakasi, les samourais des temps modernes
Yamakasi, les samourais des temps modernes Drama, Action, Crime
2000, France
6.0
Taxi 2
Taxi 2 Comedy, Action
2000, France
6.0
Taxi
Taxi Crime, Action, Comedy
1998, France
7.0
Le Jaguar
Le Jaguar Comedy, Action, Adventure
1996, France
6.0
Fanfan
Fanfan Romantic, Comedy
1993, France
6.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Evil Dead Burn
Evil Dead Burn
2026, USA, Horror
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more