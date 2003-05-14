Cast
Gilles Arbona
Le maréchal
Philippe Dormoy
Fier-à-bras
Cast and Crew
Writer
Luc Besson, Jean Cosmos, Christian-Jaque, René Fallet
Composer
Alexandre Azaria
Film details
Country
France
Runtime
1 hour 35 minutes
Production year
2003
World premiere
14 May 2003
Release date
|12 June 2003
|Russia
|
|12+
|12 June 2003
|Belarus
|
|
|14 August 2003
|Czechia
|
|12+
|31 October 2003
|Greece
|
|
|12 June 2003
|Kazakhstan
|
|
|12 June 2003
|Ukraine
|
|
Budget
€21,740,000
Worldwide Gross
$7,949,963
Production
Canal+, Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC), EuropaCorp
Also known as
Fanfan la Tulipe, Fanfan, Tudo Pela Honra, Фанфан-Тюльпан, Çapkın aşık, Fäkta eller dö, Fanfan der Husar, Fanfan la Tulipa, Fanfan Tulipan, Fanfán Tulipán, Fanfan, 'o toulipas', Fanfan, O Sedutor, Fanfanas Tulpe, Fanfans Tulpe, Il tulipano d'oro, Kultainen tulppaani, Tulipános Fanfan, Tulp Fanfan, Фанфан Лалето, 神劍駙馬, 花咲ける騎士道, 花開騎士, 鬱金香方方