Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Tais-toi !
Poster of Tais-toi !
Рейтинги
7.3 IMDb Rating: 7.1
Rate
2 posters
Kinoafisha Films Tais-toi !

Tais-toi !

Tais-toi! 18+
Напомним о выходе в прокат
Country France
Runtime 1 hour 25 minutes
Production year 2003
World premiere 22 October 2003
Release date
25 December 2003 Russia
12 August 2004 Argentina
8 April 2004 Australia
29 July 2004 Austria
1 September 2004 Bahrain
25 December 2003 Belarus
22 October 2003 Belgium
18 March 2005 Brazil
16 December 2004 Chile
26 February 2004 Czechia
17 December 2004 Denmark
16 April 2004 Estonia
26 November 2004 Finland
22 October 2003 France
17 June 2004 Germany
13 October 2006 Great Britain
12 April 2004 Greece
15 January 2004 Hungary
20 May 2004 Israel
14 November 2003 Italy
17 January 2004 Japan
25 December 2003 Kazakhstan
19 March 2004 Latvia
1 April 2004 Lebanon
23 February 2004 Lithuania
20 August 2004 Mexico
25 March 2004 Netherlands
23 July 2004 Norway
4 March 2005 Panama
27 August 2004 Poland
28 October 2004 Portugal
1 July 2004 Slovakia
1 April 2004 Slovenia
27 August 2004 South Korea
20 August 2014 Spain
22 January 2004 Switzerland
23 April 2004 Turkey
11 November 2003 USA
25 December 2003 Ukraine
6 May 2005 Venezuela
Budget €27,440,000
Worldwide Gross $27,729,359
Production Union Générale Cinématographique (UGC), DD Productions, EFVE
Also known as
Tais-toi!, Ruby & Quentin, Shut Up, Drž hubu!, Ruby & Quentin - Der Killer und die Klette, ¡Que te calles!, Cala-te!, Dost musun, Düşman mı?, Dupla Confusão, Håll käft!, Håll käften!, Hold kæft!, Hold kjeft!, Jää vait!, Les Tourtereaux, Oi spesialistes, Paklusē!, Pofa be!, Przyjaciel gangstera, Que Te Calles, Ruby y Quentin: Dije que te calles!, Shut Up!, Sta' zitto... non rompere, Tais-toi !, Turpa kiinni!, Užsičiaupk, Οι σπεσιαλίστες, Завежи и бежи, Невдахи, Невезучие, Руби и Куентин, ルビー&カンタン, 終極剋星
Director
Francis Veber
Cast
Gérard Depardieu
Gérard Depardieu
Jean Reno
Jean Reno
Andre Dussollier
Andre Dussollier
Richard Berry
Richard Berry
Leonor Varela
Leonor Varela
Cast and Crew
Similar films for Tais-toi !
La Chevre 7.3
La Chevre (1981)
L'Emmerdeur 5.0
L'Emmerdeur (2008)
The Valet 6.7
The Valet (2006)
The Closet 7.0
The Closet (2001)
The Fugitives 7.2
The Fugitives (1986)
The Toy 7.6
The Toy (1976)
Family Heist 5.5
Family Heist (2017)
The Visitors: Bastille Day 5.9
The Visitors: Bastille Day (2015)
Full Speed 6.3
Full Speed (2016)
Le Chef 6.8
Le Chef (2012)
Hello Goodbye 5.3
Hello Goodbye (2008)
Les truffes 5.0
Les truffes (1995)

Film rating

7.3
Rate 15 votes
7.1 IMDb
Write review
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Film Reviews
No reviews
Write review
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
Moment istiny
Moment istiny
2025, Russia, Drama, History, War
The Long Walk
The Long Walk
2025, USA, Horror
Dracula: A Love Tale
Dracula: A Love Tale
2025, France, Romantic, Fantasy, Horror
Pets on a Train
Pets on a Train
2025, France, Action, Animation, Comedy
The Exit 8
The Exit 8
2025, Japan, Adventure, Horror, Detective
Altered
Altered
2025, Canada, Action, Sci-Fi
The Conjuring: Last Rites
The Conjuring: Last Rites
2025, USA, Horror
Klyovny ulove
Klyovny ulove
2025, Russia, Comedy, Romantic
Down
Down
2025, Russia, Action, Romantic, Thriller
Doktor Dinozavrov
Doktor Dinozavrov
2025, Russia, Animation
Avatar: The Way of Water
Avatar: The Way of Water
2022, USA, Adventure, Action, Sci-Fi
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more