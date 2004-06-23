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Poster of Les fils du vent
5.2
Kinoafisha Films Les fils du vent
5.2

Les fils du vent

, 2004
Fils du vent, Les
France, Great Britain, Spain / Action, Adventure / 18+
Poster of Les fils du vent
5.2

Cast

Williams Belle
Williams
Châu Belle Dinh
Kien
Malik Diouf
Kenjee
Yann Hnautra
Yann
Guylain N'Guba-Boyeke
Yaguy
Charles Perrière
Logan
Laurent Piemontesi
Léo
Elodie Yung
Elodie Yung
Tsu
Santi Sudaros
Kitano
Guylain N'Guba-Boyeke
Yaguy
Burt Kwouk
Wong
Director Julien Seri
Writer Charles Perrière, Bruno Guiblet, Philippe Lyon, Julien Seri
Composer Christian Henson
Cast and Crew

Film details

Country France / Great Britain / Spain
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 2004
World premiere 23 June 2004
Release date
4 November 2004 Russia 16+
23 June 2004 France
22 August 2005 Germany
4 November 2004 Kazakhstan
2 February 2017 South Korea 15
1 August 2006 USA
4 November 2004 Ukraine
MPAA PG-13
Worldwide Gross $3,277,901
Production Canal+, Dan Films, Mate Production
Also known as
Les fils du vent, The Great Challenge, Die Samurai der Moderne - Die dunkle Seite, El retorno de los Yamakashi, El retorno de los Yamakasi: los hijos del viento, Els fills del vent, Filhos do Vento, Kontra me tin Yakuza, Le retour des Yamakasi, MAXX!!! 鳥人死闘篇, Rüzgarın çocukları, Sons of the Wind, Sons of the Wind: Bangkok Ninjas, The great challenge - I figli del vento, Yamakasi - Os Filhos do Vento, Yamakasi 2: Synowie wiatru, Yamakasi 2. - Utcai szamurájok, Yamakasi vs. Ong Bak, Синовете на вятъра, Ямакаси 2, Ямакасі 2. Діти вітру, 企業戰士2－極限挑戰, Yamakasi 2 - Les fils du vent, Ямакаси 2: Дети ветра, Ямакаси: Дети ветра, Ямакаши 2

Film rating

5.2
Rate 10 votes
4.6 IMDb
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Updated 26 December 2023
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