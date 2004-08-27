Menu
5.4 IMDb Rating: 7.1
2 posters
Kinoafisha Films Inconscientes

Inconscientes

Inconscientes 18+
Country Spain
Runtime 1 hour 40 minutes
Production year 2004
World premiere 27 August 2004
Release date
30 June 2005 Russia Пан Терра
30 June 2005 Belarus
30 June 2005 Kazakhstan
27 August 2004 Spain
30 June 2005 Ukraine
MPAA R
Worldwide Gross $868,137
Production Canal+ España, EMC Assets, Generalitat de Catalunya - Institut Català de les Indústries Culturals (ICIC)
Also known as
Inconscientes, Unconscious, Inconscients, Nieświadomi, Tudat alatt, Vicdansızlar, Убить Фрейда
Director
Joaquín Oristrell
Cast
Leonor Watling
Leonor Watling
Luis Tosar
Luis Tosar
Alex Brendemühl
Alex Brendemühl
Mercedes Sampietro
Núria Prims
5.4
7.1 IMDb
Ноздря 6 2 April 2015, 12:51
3 раза посмотрел. Книга интересней.
