Cast
Juan Diego
Jerónimo Velázquez
Selton Mello
Marqués de las Navas
Miguel Ángel Muñoz
Perrenot
Cast and Crew
Writer
Ignacio del Moral, Jordi Gasull
Composer
Fernando Velázquez
Film details
Country
Brazil / Spain
Runtime
1 hour 30 minutes
Production year
2010
Online premiere
3 September 2010
World premiere
3 September 2010
Release date
|2 June 2011
|Russia
| Каравелла-DDC
|16+
|2 June 2011
|Belarus
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|2 June 2011
|Kazakhstan
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|3 September 2010
|Spain
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|9 January 2011
|USA
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|2 June 2011
|Ukraine
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Worldwide Gross
$5,207,679
Production
Antena 3 Films, Toro Pictures, El, Ikiru Films
Also known as
Lope, The Outlaw, 14, Lope: The Outlaw, The Outlaw - Krieger aus Leidenschaft, Лопе де Вега: Распутник и соблазнитель