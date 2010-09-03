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Poster of Lope
6.5
Lope - Trailer
Kinoafisha Films Lope
6.5

Lope

, 2010
Lope
Brazil, Spain / Drama, Biography / 18+
Trailers
Poster of Lope
6.5
Lope - Trailer
Lope  Trailer

Synopsis

A chronicle of the life of Lope de Vega, the Spanish playwright who dominated Spain's early Golden Age of theater.

Cast

Leonor Watling
Leonor Watling
Isabel de Urbina
Sonia Braga
Sonia Braga
Luis Tosar
Luis Tosar
Fray Bernardo
Pilar López de Ayala
Elena Osorio
Alberto Ammann
Alberto Ammann
Lope (Félix Lope de Vega y Carpio)
Ramón Pujol
Claudio
Antonio de la Torre
Juan
Juan Diego
Jerónimo Velázquez
Antonio Dechent
Salcedo
Selton Mello
Marqués de las Navas
Miguel Ángel Muñoz
Perrenot
Director Andrucha Waddington
Writer Ignacio del Moral, Jordi Gasull
Composer Fernando Velázquez
Cast and Crew

Film details

Country Brazil / Spain
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 2010
Online premiere 3 September 2010
World premiere 3 September 2010
Release date
2 June 2011 Russia Каравелла-DDC 16+
2 June 2011 Belarus
2 June 2011 Kazakhstan
3 September 2010 Spain
9 January 2011 USA
2 June 2011 Ukraine
Worldwide Gross $5,207,679
Production Antena 3 Films, Toro Pictures, El, Ikiru Films
Also known as
Lope, The Outlaw, 14, Lope: The Outlaw, The Outlaw - Krieger aus Leidenschaft, Лопе де Вега: Распутник и соблазнитель

Film rating

6.5
Rate 10 votes
6 IMDb

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