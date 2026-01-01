Menu
Mercedes Sampietro
Mercedes Sampietro
Date of Birth
24 January 1947
Age
79 years old
Zodiac sign
Aquarius
Occupation
Actress, Director, Writer
Actor type
Dramatic actor, Comedy actor
Popular Films
6.5
Gary Cooper, que estás en los cielos
(1980)
6.5
My Friend Eva
(2025)
5.4
Inconscientes
(2004)
Filmography
Genre
All
Comedy
Drama
Year
All
2025
2004
1980
All
3
Films
3
Actor
3
6.5
My Friend Eva
Mi amiga Eva
Drama
2025, Portugal / Spain
5.4
Inconscientes
Inconscientes
Comedy
2004, Spain
6.5
Gary Cooper, que estás en los cielos
Gary Cooper, que estás en los cielos
Drama
1980, Spain
