Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Mercedes Sampietro Mercedes Sampietro
Kinoafisha Persons Mercedes Sampietro

Mercedes Sampietro

Mercedes Sampietro

Date of Birth
24 January 1947
Age
79 years old
Zodiac sign
Aquarius
Occupation
Actress, Director, Writer
Actor type
Dramatic actor, Comedy actor

Popular Films

Gary Cooper, que estás en los cielos 6.5
Gary Cooper, que estás en los cielos (1980)
My Friend Eva 6.5
My Friend Eva (2025)
Inconscientes 5.4
Inconscientes (2004)

Filmography

Genre
Year
My Friend Eva 6.5
My Friend Eva Mi amiga Eva
Drama 2025, Portugal / Spain
Inconscientes 5.4
Inconscientes Inconscientes
Comedy 2004, Spain
Gary Cooper, que estás en los cielos 6.5
Gary Cooper, que estás en los cielos Gary Cooper, que estás en los cielos
Drama 1980, Spain
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more