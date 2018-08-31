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Poster of Yucatán
5.6
Kinoafisha Films Yucatán
5.6

Yucatán

, 2018
Yucatan
Spain / Comedy / 18+
Poster of Yucatán
5.6

Cast

Luis Tosar
Luis Tosar
Lucas
Rodrigo De la Serna
Rodrigo De la Serna
Clayderman
Joan Pera
Antonio
Stephanie Cayo
Stephanie Cayo
Verónica
Gloria Muñoz
Carmen
Alicia Fernández
Leticia
Txell Aixendri
Alicia
Lupe Cartié Roda
Mónica
Agustín Jiménez
Ernesto
Jorge Asín
Fede
Director Daniel Monzón
Writer Jorge Guerricaechevarría, Daniel Monzón
Composer Roque Baños
Cast and Crew

Film details

Country Spain
Runtime 2 hours 9 minutes
Production year 2018
Online premiere 16 February 2019
World premiere 31 August 2018
Release date
31 August 2018 Spain
31 August 2018 USA
Worldwide Gross $5,922,726
Production Gummo Films, Ikiru Films, Mediaset España
Also known as
Yucatán, Yucatan, Jukatan, Юкатан, 尤卡坦

Film rating

5.6
Rate 13 votes
5.6 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
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