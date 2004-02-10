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Poster of Kung Fu Hustle
7.6
Kinoafisha Films Kung Fu Hustle
7.6

Kung Fu Hustle

, 2004
Kung Fu Hustle
Hong Kong, China / Comedy, Action / 18+
Poster of Kung Fu Hustle
7.6

Cast

Stephen Chow
Sing
Zhihua Dong
Donut
Leung Siu-lung
The Beast
Chiu Chi-ling
Lam Chi-chung
Bone (Sing's Sidekick)
Feng Xiaogang
Feng Xiaogang
Crocodile Gang Boss
Leung Siu-lung
The Beast
Danny Chan Kwok-kwan
Brother Sum
Yuen Wah
Landlord
Qiu Yuen
Landlady
Kai-Man Tin
Axe Gang Advisor
Kang Xi Jia
Harpist #1
Director Stephen Chow
Writer Stephen Chow, Kan-Cheung Tsang, Xin Huo, Man-Keung Chan
Composer Stephen Chow, Ying-Wah Wong
Cast and Crew

Film details

Country Hong Kong / China
Runtime 1 hour 35 minutes
Production year 2004
Online premiere 2 June 2005
World premiere 10 February 2004
Release date
23 June 2005 Russia Каскад 16+
11 August 2005 Australia
23 June 2005 Belarus
15 July 2015 Brazil
14 September 2004 Canada
15 January 2015 China
11 March 2005 France
2 June 2005 Germany
7 June 2005 Great Britain
22 December 2004 Hong Kong IIB
23 June 2005 Hungary
27 May 2005 Italy
1 January 2005 Japan
23 June 2005 Kazakhstan
14 July 2005 Netherlands
20 December 2004 Singapore
13 January 2005 South Korea
3 June 2005 Spain 7
3 June 2005 Sweden
24 December 2004 Taiwan 輔12
10 February 2004 Thailand
8 April 2005 USA
23 June 2005 Ukraine
MPAA R
Budget $20,000,000
Worldwide Gross $104,830,486
Production Columbia Pictures Film Production Asia, Huayi Brothers Media, Taihe Film Investment Co. Ltd.
Also known as
Kung Fu Hustle, Kung fu, 功夫, Kung fu frka, Kung Fusión, A pofonok földje, Crazy Kung-Fu, Gong fu, Koungk fou... zio, Kun Fu jezga, Kung Fu la gramada, Kung fu mürgel, Kung Fu sion, Kung Fu Szał, Kung Fu Zão, Kung Fusion, Kung-fu mela, Kung-fu-sió, Kung-Fu-Sion, Kung-Fusão, Kung-fusión, Mirattal Adi, Tuyệt Đỉnh Kung Fu, Κουνγκ φου... ζιο, Кунг-фу тупалки, Разборки в стиле Кунг-фу, Розбірки в стилі Кунг-фу, कुंग फू मास्टर, カンフーハッスル, שיגעון הקונג פו, 쿵푸 허슬, 쿵푸허슬, Kung-fu la grămadă, คนเล็ก หมัดเทวดา, Gung Fu

Film rating

7.6
Rate 26 votes
7.7 IMDb
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Place in the rating
In overall ranking  738 In the Comedy genre  154 In the Action genre  179 In films of Hong Kong  2 In films of China  8 In films of 2004  16
Updated 18 November 2025

Quotes

Barber Why don't you train us to be top fighters... and we'll avenge them!
Landlady Becoming a top fighter takes time, unless you're a natural-born kung-fu genius, and they're 1 in a million.
Barber [Does martial arts routine] It's obvious I'm the one.
Landlady [immediately punches him in the face] Don't think so.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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