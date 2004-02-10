ProductionColumbia Pictures Film Production Asia, Huayi Brothers Media, Taihe Film Investment Co. Ltd.
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