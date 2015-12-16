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Poster of Ip Man 3
7.0
Kinoafisha Films Ip Man 3
7.0

Ip Man 3

, 2015
Yip Man 3
Hong Kong / Biography, Crime, Action / 18+
Poster of Ip Man 3
7.0

Cast

Lynn Hung
Lynn Hung
Cheung Wing-sing
Zhang Jin
Cheung Tin-chi
Mike Tyson
Mike Tyson
Frank
Patrick Tam
Ma King-Sang
Karena Ng
Miss Wong
Donnie Yen
Donnie Yen
Ip Man
Louis Cheung
Chui Lek
Kate Cheng
Kate Cheng
Fatso
Leung Ka-Yan
Master Tin
Danny Chan Kwok-kwan
Bruce Lee
Director Wilson Yip
Writer Edmond Wong, Tai-Lee Chan, Lai-Yin Leung
Composer Kenji Kawai
Cast and Crew

Film details

Country Hong Kong
Runtime 1 hour 45 minutes
Production year 2015
Online premiere 22 April 2017
World premiere 16 December 2015
Release date
21 January 2016 Australia
3 March 2016 Brazil
4 March 2016 China
7 April 2016 France 12
7 April 2016 Germany
15 January 2016 Great Britain
24 December 2015 Hong Kong
24 December 2015 Indonesia
24 December 2015 Malaysia
24 December 2015 Singapore
3 March 2016 South Korea
MPAA PG-13
Budget $36,000,000
Worldwide Gross $157,029,618
Production Golden Harvest Company, Dreams Salon Entertainment Culture, Henan Film & TV Production Group Henan Film Studio
Also known as
Yip Man 3, Ip Man 3, 叶问3, 葉問3, Diệp Vấn 3, Dragon Master, Ip Man 3 (Dragon Master), Ip Man 3D, Ip Man 5, Ip Man III, Ip Man: A védelmező, Ip Man: Keishou, Marele Maestru Ip Man 3, O Grande Mestre 3, Priča o Ip Manu 3, Γιπ Μαν 3, Ип Ман 3, Іп Ман 3, Іп Мен 3, イップ・マン　継承, イップ・マン 継承, 엽문3 최후의 대결

Film rating

7.0
Rate 11 votes
7 IMDb
Updated 29 April 2025

Quotes

Cheung Wing-sing Why'd God make women pretty but dumb?
Cheung Wing-sing They're pretty, so men will like them.
Cheung Wing-sing They're dumb, so they will like men.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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