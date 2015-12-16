7.0Yip Man 3
Ip Man 3, 2015
Hong Kong / Biography, Crime, Action / 18+
Cast
Zhang Jin
Cheung Tin-chi
Patrick Tam
Ma King-Sang
Louis Cheung
Chui Lek
Kate Cheng
Fatso
Leung Ka-Yan
Master Tin
Danny Chan Kwok-kwan
Bruce Lee
Director Wilson Yip
Writer Edmond Wong, Tai-Lee Chan, Lai-Yin Leung
Composer Kenji Kawai
Film details
Country Hong Kong
Runtime 1 hour 45 minutes
Production year 2015
Online premiere 22 April 2017
World premiere 16 December 2015
Release date
|21 January 2016
|Australia
|3 March 2016
|Brazil
|4 March 2016
|China
|7 April 2016
|France
|12
|7 April 2016
|Germany
|15 January 2016
|Great Britain
|24 December 2015
|Hong Kong
|24 December 2015
|Indonesia
|24 December 2015
|Malaysia
|24 December 2015
|Singapore
|3 March 2016
|South Korea
MPAA PG-13
Budget $36,000,000
Worldwide Gross $157,029,618
Production Golden Harvest Company, Dreams Salon Entertainment Culture, Henan Film & TV Production Group Henan Film Studio
Also known as
Yip Man 3, Ip Man 3, 叶问3, 葉問3, Diệp Vấn 3, Dragon Master, Ip Man 3 (Dragon Master), Ip Man 3D, Ip Man 5, Ip Man III, Ip Man: A védelmező, Ip Man: Keishou, Marele Maestru Ip Man 3, O Grande Mestre 3, Priča o Ip Manu 3, Γιπ Μαν 3, Ип Ман 3, Іп Ман 3, Іп Мен 3, イップ・マン 継承, イップ・マン 継承, 엽문3 최후의 대결
Updated 29 April 2025
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