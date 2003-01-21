Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Ong-Bak: Muay Thai Warrior
7.2
Kinoafisha Films Ong-Bak: Muay Thai Warrior
7.2

Ong-Bak: Muay Thai Warrior

, 2003
Ong-bak
Thailand, France, Hong Kong / Action, Crime, Thriller / 18+
Poster of Ong-Bak: Muay Thai Warrior
7.2

Cast

Tony Jaa
Tony Jaa
Ting
Pumwaree Yodkamol
Muay Lek
Suchao Pongwilai
Komtuan
Chatthapong Phantana-Angkul
Saming
Mum Jokmok
George
Wannakit Sirioput
Don
Cheathavuth Watcharakhun
Peng
Rungrawee Barijindakul
Ngek
Pornpimol Chookanthong
Mae Waan
Chumphorn Thepphithak
Uncle Mao
Director Prachya Pinkaew
Writer Panna Rittikrai, Prachya Pinkaew, Suphachai Sittiaumponpan
Composer Romaric Laurence, Richard Wells
Cast and Crew

Film details

Country Thailand / France / Hong Kong
Runtime 1 hour 48 minutes
Production year 2003
World premiere 21 January 2003
Release date
10 March 2005 Australia MA15+
10 February 2005 Canada
7 April 2004 France
16 December 2004 Germany
13 May 2005 Great Britain
22 July 2004 Netherlands
8 July 2004 Portugal
26 May 2004 South Korea 15
29 December 2004 Spain
21 January 2003 Thailand
17 October 2004 USA
MPAA R
Worldwide Gross $20,235,426
Production Baa-Ram-Ewe, Sahamongkol Film International
Also known as
Ong-Bak, Ong-Bak: The Thai Warrior, Ong Bak: Muay Thai Warrior, Ong Bak, Онг Бак, Ong-Bak: El nuevo dragón, Daredevil, Luptatorul Muay Thai, Mach, Ong Bak - Die Geburt eines Helden, Ong Bak - Guerreiro Sagrado, Ong bak - O polemistis tou Muay Thai, Ong Bak 1: Savaşçı, Ong Bak: Le guerrier, Ong Bak: The Muay Thai Warrior, Ong-bak - A thai boksz harcosa, Ong-bak - I ekdikisi tou drakou, Ong-bak - kadonneen patsaan metsästys, Ong-Bak - Nato per combattere, Ong-bak - O Guerreiro, Ong-Bak: El desafío del dragón, Ong-Bak: El guerrero Muay Thai, Ong-Bak: Muay Thai karys, Ong-Bak: Muay Thai Warrior, Thai Fist, Truy Tìm Tượng Phật, องค์บาก, マッハ！, 拳霸, Ong-Bak:Le guerrier, Ong bak - Wächter des Tempels, Ong Bak Muay Thai Warrior, Ong-bak - The Thai Warrior, Ong-Bak: Guerreiro Sagrado, Ong Bak 1 Muay Thai Warrior, اونگ-بک: مبارز تایلندی, اونگ-بک: مبارز موای تای, مبارز تایلندی, マッハ!!!!!!!!, 盗佛线, Ong Bak - Der Muay Thai Kämpfer, Ong Bak (Dubbed), Ong Bak (2003)

Film rating

7.2
Rate 10 votes
7.2 IMDb
Updated 5 June 2024
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Ong-Bak: Muay Thai Warrior

Ong Bak 2
Ong Bak 2 Action
2008, Thailand
6.0
Ong Bak 3
Ong Bak 3 Action
2010, Thailand
5.0
Tom Yum Goong 2
Tom Yum Goong 2 Action
2013, Thailand
5.0
Tom-Yum-Goong
Tom-Yum-Goong Action, Crime, Drama
2005, Thailand / USA / Hong Kong / France
7.0
Chocolate
Chocolate Action, Drama
2008, Thailand
6.0
The Night Comes for Us
The Night Comes for Us Action, Thriller
2018, Indonesia / USA
6.0
Master Z: The Ip Man Legacy
Master Z: The Ip Man Legacy Action, Biography, Crime
2018, Hong Kong / China
6.0
Headshot
Headshot Action
2016, Indonesia
6.0
Ip Man 3
Ip Man 3 Biography, Crime, Action
2015, Hong Kong
7.0
The Raid 2
The Raid 2 Action
2014, Indonesia
7.0
The Raid: Redemption
The Raid: Redemption Action, Thriller, Crime
2011, Indonesia / USA / France
7.0
The Legend Is Born – Ip Man
The Legend Is Born – Ip Man Action
2010, Hong Kong
7.0
Spider-Man: Brand New Day
Spider-Man: Brand New Day
2026, USA, Action, Adventure, Fantasy, Sci-Fi
The Odyssey
The Odyssey
2026, USA, Adventure, Fantasy, Action
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Posledniy bogatyr. Kolobok
Posledniy bogatyr. Kolobok
2026, Russia, Family, Fantasy
Smeshariki. Skvoz vselennye
Smeshariki. Skvoz vselennye
2026, Russia, Sci-Fi, Adventure
Sacrifice
Sacrifice
2026, USA, Adventure, Comedy, Action
Motor City
Motor City
2025, USA, Action, Crime, Drama
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Deep Water
Deep Water
2026, USA / Spain, Action, Horror, Thriller
Moshenniki
Moshenniki
2026, Kazakhstan, Drama
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Parallel Tales
Parallel Tales
2026, France / Belgium / Italy / USA / Saudi Arabia, Crime, Drama, Detective
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more