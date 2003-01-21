ProductionBaa-Ram-Ewe, Sahamongkol Film International
Also known as
Ong-Bak, Ong-Bak: The Thai Warrior, Ong Bak: Muay Thai Warrior, Ong Bak, Онг Бак, Ong-Bak: El nuevo dragón, Daredevil, Luptatorul Muay Thai, Mach, Ong Bak - Die Geburt eines Helden, Ong Bak - Guerreiro Sagrado, Ong bak - O polemistis tou Muay Thai, Ong Bak 1: Savaşçı, Ong Bak: Le guerrier, Ong Bak: The Muay Thai Warrior, Ong-bak - A thai boksz harcosa, Ong-bak - I ekdikisi tou drakou, Ong-bak - kadonneen patsaan metsästys, Ong-Bak - Nato per combattere, Ong-bak - O Guerreiro, Ong-Bak: El desafío del dragón, Ong-Bak: El guerrero Muay Thai, Ong-Bak: Muay Thai karys, Ong-Bak: Muay Thai Warrior, Thai Fist, Truy Tìm Tượng Phật, องค์บาก, マッハ！, 拳霸, Ong-Bak:Le guerrier, Ong bak - Wächter des Tempels, Ong Bak Muay Thai Warrior, Ong-bak - The Thai Warrior, Ong-Bak: Guerreiro Sagrado, Ong Bak 1 Muay Thai Warrior, اونگ-بک: مبارز تایلندی, اونگ-بک: مبارز موای تای, مبارز تایلندی, マッハ!!!!!!!!, 盗佛线, Ong Bak - Der Muay Thai Kämpfer, Ong Bak (Dubbed), Ong Bak (2003)
Film rating
7.2
Rate10 votes
7.2IMDb
Updated 5 June 2024
Stills
Quotes
Muay LekI have an exam tomorrow.
HumlaeAn exam? You never go to college. Are you screwing the teacher?
ShowtimesCurrently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.