Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Tickets
Poster of One Flew Over the Cuckoo's Nest
Poster of One Flew Over the Cuckoo's Nest
Poster of One Flew Over the Cuckoo's Nest
Poster of One Flew Over the Cuckoo's Nest
Poster of One Flew Over the Cuckoo's Nest
Poster of One Flew Over the Cuckoo's Nest
Рейтинги
8.2 IMDb Rating: 8.7
Rate
6 posters
Tickets from 200 ₽
Kinoafisha Films One Flew Over the Cuckoo's Nest

One Flew Over the Cuckoo's Nest

One Flew Over the Cockoo`s Nest 18+
Tickets from 200 ₽

Synopsis

A criminal pleads insanity after getting into trouble again and once in the mental institution rebels against the oppressive nurse and rallies up the scared patients.
One Flew Over the Cuckoo's Nest - trailer с русским субтитрами
One Flew Over the Cuckoo's Nest  trailer с русским субтитрами
Country USA
Runtime 2 hours 13 minutes
Production year 1975
World premiere 18 November 1975
Release date
11 September 2025 Russia Иноекино 18+
1 April 1976 Australia
4 March 1976 Austria 12
28 May 1976 Brazil
1 February 1990 Czechia
1 February 1990 Czechoslovakia
19 November 1975 Finland K-16
1 March 1976 France
18 March 1976 Germany
14 April 2017 Great Britain
12 March 1976 Greece
19 May 1977 Hungary
28 September 2023 Iceland 12 year age limit
14 May 1976 Ireland 18
12 March 1976 Italy
16 April 1976 Japan
19 November 1975 Kazakhstan
23 June 2011 Netherlands
1 October 1979 Poland 18
21 December 1976 Portugal
17 September 1977 South Korea 18
7 October 1976 Spain
26 February 1976 Sweden
18 November 1975 USA
10 June 2021 Ukraine
MPAA R
Budget $3,000,000
Worldwide Gross $109,116,594
Production Fantasy Films, N.V. Zvaluw
Also known as
One Flew Over the Cuckoo's Nest, Atrapado sin salida, Einer flog über das Kuckucksnest, Пролетая над гнездом кукушки, Gökboet, Let iznad kukavičjeg gnijezda, Let nad kukavičjim gnezdom, Přelet nad kukaččím hnízdem, Prelet nad kukučím hniezdom, Vlucht boven een koekoeksnest, Vol au-dessus d'un nid de coucou, Algú va volar sobre el niu del cucut, Alguien voló sobre el nido del cuco, Ba Ko Ba Wa, Bay Trên Tổ Chim Cúc Cu, Cuckoo's Nest, Divane az Ghafas Parid, En flög över gökboet, Gaukshreiðrið, Gjøkeredet, Gøgereden, Guguk Kuşu, Kakkou no su no ue de, Ken Ha-Cookiya, Kukuk uyasi ustidan uchib o'tgan, Lendas üle käopesa, Lot nad kukułczym gniazdem, Milos Formanin Yksi lensi yli käenpesän, Qualcuno volò sul nido del cuculo, Ququ quşu yuvasının üzərindən uçuş, Skrydis virš gegutės lizdo, Száll a kakukk fészkére, Um Estranho no Ninho, Voando Sobre Um Ninho de Cucos, Yksi lensi yli käenpesän, Zbor deasupra unui cuib de cuci, Στη φωλιά του κούκου, Көкек ұясының үстінен ұшып өткенде, Лет изнад кукавичјег гнезда, Палёт над гняздом зязюлі, Полет над кукувиче гнездо, Пролітаючи над гніздом зозулі, 뻐꾸기 둥지 위로 날아간 새, カッコーの巣の上で, 飛越杜鵑窩, 飛越瘋人院, 飞越疯人院
Director
Milos Forman
Milos Forman
Cast
Jack Nicholson
Jack Nicholson
Brad Dourif
Brad Dourif
William Redfield
William Redfield
Peter Brocco
Peter Brocco
Will Sampson
Will Sampson
Cast and Crew
Similar films for One Flew Over the Cuckoo's Nest
K-PAX 7.3
K-PAX (2001)
American Beauty 7.9
American Beauty (1999)
Awakenings 8.1
Awakenings (1990)
Amadeus 8.0
Amadeus (1984)
City of God 8.1
City of God (2002)
The Green Mile 8.9
The Green Mile (1999)
American History X 8.1
American History X (1998)
Life Is Beautiful 9.0
Life Is Beautiful (1997)
Se7en 8.4
Se7en (1995)
The Usual Suspects 8.3
The Usual Suspects (1995)
Pulp Fiction 8.6
Pulp Fiction (1994)
Schindler's List 8.6
Schindler's List (1993)

Film rating

8.2
Rate 43 votes
8.7 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  157 In the Drama genre  68 In films of USA  98
How to book tickets How to book tickets with a bank card How to get to the cinema with an electronic ticket What to do if... Got any questions left?
The cinema reserves the right to change showtimes and ticket prices
Showtimes Showtimes and Tickets
Domzhur (Tsentralnyy Dom zhurnalistov)
18:45 from 500 ₽
Karo 11 Oktyabr
20:35 from 300 ₽
All showtimes and tickets
Film Reviews
Вероника Федотова 29 June 2019, 18:09
Безумен или гениален?
Безумен или гениален? “Пожалуйста, поймите, мы не устанавливаем для вас правил и ограничений без того, чтобы тщательно взвесить… Read more…
Евгений Рысков 18 June 2025, 19:58
смотрел этот фильм в восьмидесятых годах двадцатого столетия в кинотеатре россия : - и, что?
мой побëг во Францию, это - реальность психлечебницы… Read more…
Reviews Write review
Film Trailers All trailers
One Flew Over the Cuckoo's Nest - trailer с русским субтитрами
One Flew Over the Cuckoo's Nest Trailer с русским субтитрами
One Flew Over the Cuckoo's Nest - trailer with russian subtitles
One Flew Over the Cuckoo's Nest Trailer with russian subtitles
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Listen to the
soundtrack One Flew Over the Cuckoo's Nest
Stills

«One Flew Over the Cuckoo's Nest» now playing

Today 24 Tomorrow 25 Fri 26 Sat 27 Sun 28 Mon 29 Tue 30 Wed 1 Thu 2 Fri 3 Sat 4 Sun 5 Mon 6 Tue 7 Wed 8
Format
Group Screenings
How do I book tickets for One Flew Over the Cuckoo's Nest? Select a showtime to book tickets online.
Legend Help with tickets
Showtime 20:50 from 400 ₽
Started 20:50 from 400 ₽
Tickets Available 20:50 from 400 ₽
Low price 20:50 from 400 ₽
Domzhur (Tsentralnyy Dom zhurnalistov)
Aleksandrovskiy Sad
2D, SUB
18:45 from 500 ₽
Karo 11 Oktyabr
Smolenskaya
2D, SUB
20:35 from 300 ₽
Moskino Kosmos
VDNH
2D, SUB
21:30 from 230 ₽
All showtimes and tickets
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
Moment istiny
Moment istiny
2025, Russia, Drama, History, War
The Long Walk
The Long Walk
2025, USA, Horror
Dracula: A Love Tale
Dracula: A Love Tale
2025, France, Romantic, Fantasy, Horror
Pets on a Train
Pets on a Train
2025, France, Action, Animation, Comedy
The Exit 8
The Exit 8
2025, Japan, Adventure, Horror, Detective
Altered
Altered
2025, Canada, Action, Sci-Fi
The Conjuring: Last Rites
The Conjuring: Last Rites
2025, USA, Horror
Klyovny ulove
Klyovny ulove
2025, Russia, Comedy, Romantic
Down
Down
2025, Russia, Action, Romantic, Thriller
Doktor Dinozavrov
Doktor Dinozavrov
2025, Russia, Animation
Avatar: The Way of Water
Avatar: The Way of Water
2022, USA, Adventure, Action, Sci-Fi
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more