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Poster of Racing Stripes
5.3
Kinoafisha Films Racing Stripes
5.3

Racing Stripes

, 2005
Racing Stripes
South Africa, USA / Family, Animation, Adventure / 18+
Poster of Racing Stripes
5.3

Cast

Frankie Muniz
Stripes
Mandy Moore
Mandy Moore
Jeff Foxworthy
Joshua Jackson
Joshua Jackson
Snoop Dogg
Snoop Dogg
Lightning
Michael Rosenbaum
Steve Harvey
Fred Thompson
Dustin Hoffman
Dustin Hoffman
Whoopi Goldberg
Whoopi Goldberg
Michael Clarke Duncan
Michael Clarke Duncan
Joe Pantoliano
Joe Pantoliano
Director Frederik Du Chau
Writer Kirk DeMicco, David Schmidt, Steven P. Wegner, Frederik Du Chau
Composer Mark Isham
Cast and Crew

Animated film details

Country South Africa / USA
Runtime 1 hour 24 minutes
Production year 2005
Online premiere 4 February 2005
World premiere 6 January 2005
Release date
17 March 2005 Russia Централ Партнершип
6 January 2005 Australia PG
17 March 2005 Belarus
29 March 2005 Denmark
22 June 2005 France
10 March 2005 Germany
4 February 2005 Great Britain
24 March 2005 Greece
17 March 2005 Kazakhstan
2 February 2005 Netherlands
3 March 2005 Portugal
26 June 2005 Spain
16 November 2005 Sweden
6 January 2005 USA
17 March 2005 Ukraine
MPAA PG
Budget $30,000,000
Worldwide Gross $90,754,475
Production Alcon Entertainment
Also known as
Racing Stripes, Zig Zag, l'étalon zébré, Corrida (A)rriscada, Deu Zebra!, Fartsstriper, Fartstriber, Héroe a rayas, Heroi de ratlles, Im Rennstall ist das Zebra los!, Pata-csata, Rayas, la cebra veloz, Rayas, una cebra veloz, Rychlý Stripes, Salamaseepra, Streep wil racen, Strīpainis, Stripes - Ein Zebra im Rennstall, Stripes, o protathlitis, Striscia, una zebra alla riscossa, Veľký sen malej zebry, Võidusõidusebra, Zebra de curse, Zebra trkačica, Zebra z klasą, Zuper zebran, Бешеные скачки, Зебрата състезател, Скажені перегони, レーシング・ストライプス, 斑馬快跑, Rayas la Cebra Veloz, Zig-Zag

Cartoon rating

5.3
Rate 10 votes
5.2 IMDb
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Best Animated Films 
Updated 4 September 2023
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soundtrack Racing Stripes
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