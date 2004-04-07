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Poster of Two Brothers
6.4
Kinoafisha Films Two Brothers
6.4

Two Brothers

, 2004
Two Brothers / Deux frères
France, Great Britain / Adventure, Drama, Family / 18+
Poster of Two Brothers
6.4

Cast

Guy Pearce
Guy Pearce
Aidan McRory
Jean-Claude Dreyfus
Administrator Eugene Normandin
Freddie Highmore
Freddie Highmore
Raoul Normandin
Oanh Nguyen
His Excellency
Moussa Maaskri
Moussa Maaskri
Saladin
Philippine Leroy-Beaulieu
Philippine Leroy-Beaulieu
Mrs. Normandin
Vincent Scarito
Zerbino
Maï Anh Le
Naï-Rea
Jaran 'See Tao' Petcharoen
The Village Chief
Stéphanie Lagarde
Miss Paulette
Director Jean-Jacques Annaud
Writer Julian Fellowes, Alain Godard, Jean-Jacques Annaud
Composer Stephen Warbeck
Cast and Crew

Film details

Country France / Great Britain
Runtime 1 hour 49 minutes
Production year 2004
Online premiere 19 January 2005
World premiere 7 April 2004
Release date
29 July 2004 Russia 12+
25 November 2004 Australia
17 September 2004 Austria
8 September 2004 Bahrain
29 July 2004 Belarus
7 April 2004 Belgium
27 August 2004 Brazil
19 August 2004 Czechia
24 September 2004 Denmark
31 December 2004 Estonia
8 October 2004 Finland
7 April 2004 France
16 September 2004 Germany
23 July 2004 Great Britain
1 June 2005 Hungary
29 October 2004 Iceland
23 July 2004 Ireland
30 September 2004 Italy
18 September 2004 Japan
29 July 2004 Kazakhstan
24 November 2004 Kuwait
20 August 2004 Mexico
8 July 2004 Netherlands
29 October 2004 Norway
8 December 2004 Philippines
8 October 2004 Slovenia
20 January 2006 South Korea
3 December 2004 Spain
29 October 2004 Sweden
10 December 2004 Switzerland
24 September 2004 Turkey
11 August 2004 UAE
25 June 2004 USA
29 July 2004 Ukraine
MPAA PG
Budget €59,660,000
Worldwide Gross $62,174,008
Production Pathé, Pathé Renn Productions, Two Brothers Productions
Also known as
Deux frères, Two Brothers, Dos hermanos, Zwei Brüder, Två tigerbröder, Doi frati, Dois Irmãos, Dos tigres, Due fratelli, Dva brata, Dwaj bracia, Dyo adelfia, Dyo aderfia: O dropalos kai o gennaios, Era Uma Vez Dois Irmãos, Hai Anh Em Hổ, İki Kardeş, Kaks venda, Két testvér, Tigerbrødre, Tiikeriveljekset, To Brødre, Братята тигри, Два брата, Двоє братів, トゥー・ブラザーズ, 雙虎奇緣, Two Brothers (2004)

Film rating

6.4
Rate 10 votes
7 IMDb
Updated 18 December 2023

Quotes

Aidan McRory Where did you learn your English?
Naï-Rea His Excellency asked the Australian priests to open a school here to teach us languages.
Aidan McRory Well, I'm very impressed. What else did they teach you?
Naï-Rea To beware of white men.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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