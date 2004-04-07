|29 July 2004
|Russia
|12+
|25 November 2004
|Australia
|17 September 2004
|Austria
|8 September 2004
|Bahrain
|29 July 2004
|Belarus
|7 April 2004
|Belgium
|27 August 2004
|Brazil
|19 August 2004
|Czechia
|24 September 2004
|Denmark
|31 December 2004
|Estonia
|8 October 2004
|Finland
|7 April 2004
|France
|16 September 2004
|Germany
|23 July 2004
|Great Britain
|1 June 2005
|Hungary
|29 October 2004
|Iceland
|23 July 2004
|Ireland
|30 September 2004
|Italy
|18 September 2004
|Japan
|29 July 2004
|Kazakhstan
|24 November 2004
|Kuwait
|20 August 2004
|Mexico
|8 July 2004
|Netherlands
|29 October 2004
|Norway
|8 December 2004
|Philippines
|8 October 2004
|Slovenia
|20 January 2006
|South Korea
|3 December 2004
|Spain
|29 October 2004
|Sweden
|10 December 2004
|Switzerland
|24 September 2004
|Turkey
|11 August 2004
|UAE
|25 June 2004
|USA
|29 July 2004
|Ukraine