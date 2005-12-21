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Poster of Cheaper by the Dozen 2
6.4
Kinoafisha Films Cheaper by the Dozen 2
6.4

Cheaper by the Dozen 2

, 2005
Cheaper by the Dozen 2
USA / Comedy, Adventure, Family / 18+
Poster of Cheaper by the Dozen 2
6.4

Cast

Steve Martin
Steve Martin
Tom Baker
Bonnie Hunt
Bonnie Hunt
Kate Baker
Piper Perabo
Piper Perabo
Nora Baker-McNulty
Tom Welling
Tom Welling
Charlie Baker
Hilary Duff
Hilary Duff
Lorraine Baker
Kevin Schmidt
Alyson Stoner
Sarah Baker
Jacob Smith
Forrest Landis
Liliana Mumy
Morgan York
Blake Woodruff
Director Adam Shankman
Writer Sam Harper, Craig Titley, Frank B. Gilbreth Jr., Ernestine Gilbreth Carey
Composer John Debney
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 34 minutes
Production year 2005
Online premiere 26 December 2005
World premiere 21 December 2005
Release date
26 January 2006 Russia 12+
22 December 2005 Australia
26 January 2006 Belarus
23 February 2006 Brazil L
1 March 2006 France
23 February 2006 Germany
26 December 2005 Great Britain
14 July 2006 Italy
26 January 2006 Kazakhstan
19 December 2006 Netherlands
21 December 2005 Romania 12
26 January 2006 South Korea 전체관람가
23 December 2005 Spain APTA
21 December 2005 USA
26 January 2006 Ukraine
MPAA PG
Budget $60,000,000
Worldwide Gross $130,154,568
Production Twentieth Century Fox, 21 Laps Entertainment, Dozen Canada Productions
Also known as
Cheaper by the Dozen 2, Más barato por docena 2, Popust na količinu 2, Što više to bolje 2, Telashe me duzinë 2, 12人のパパ2, À Dúzia é Mais Barato 2, Cu duzina e mai ieftin 2 - Războiul taților, Det vilde dusin 2, Doce fuera de casa, Dotze fora de casa, Doze é Demais 2, Ducis ir lētāk 2, Dusinet fullt 2, Dvanáct do tuctu 2, Dvanásť do tucta 2, Dyo douzines belades, Fałszywa dwunastka 2, Fullt hus 2, Fullt hus igen, Il ritorno della scatenata dozzina, Im Dutzend billiger 2: Zwei Väter drehen durch, Moins cher la douzaine 2, Nhà Có Một Tá Con 2, Seltsis segasem 2, Sürüsüne Bereket 2, Treize à la douzaine 2, Tucatjával olcsóbb 2, Urmu pigiau 2, Velika družina, veliko smeha, Villi tusina 2, Δυο ντουζίνες μπελάδες, Деца на килограм 2, Најлесно е со дузина 2, Оптом дешевле 2, Оптом дешевше 2, Што више то боље 2/Što više to bolje 2, 二十四笑, 13 à la douzaine 2, Гуртом дешевше 2, שתים עשרה במחיר אחד 2, 12 במחיר אחד 2

Film rating

6.4
Rate 10 votes
5.6 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 29 May 2024
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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