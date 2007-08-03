Also known as

Underdog, Supercan, Суперпес, Alakynsi, Chú Chó Siêu Nhân, Haloskor it, Iron-Puppy Underdog, Närukoer, Netikšunis, Süper Köpek, Super Kuchuk, Super skylos, Supercâine, Supercán, Superdog, Superhunden, Superköpək, Superpas Underdog, Superpes, Tetsu-Wan andâdoggu, Ultrakopó, Ultrapies, Underdog - O Super-Cão, Underdog - Storia di un vero supereroe, Underdog - Superhunden, Underdog - Unbesiegt weil er fliegt, Underdog : Chien volant non identifié, Underdog: Superhunden, Vira-Lata, Суперпас, Суперпёс, Супертөбет, 超狗任務, 鉄ワン・アンダードッグ, Underdog, Chien Volant Non Identifié, 언더독

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