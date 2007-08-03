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Poster of Underdog
4.7
Kinoafisha Films Underdog
4.7

Underdog

, 2007
Underdog
USA / Comedy, Adventure, Family, Sci-Fi / 18+
Poster of Underdog
4.7

Cast

Alex Neuberger
Jack
Amy Adams
Amy Adams
Polly
Jason Lee
Jason Lee
Underdog
Taylor Momsen
Taylor Momsen
Molly
James Belushi
James Belushi
Dan Unger
John Slattery
John Slattery
Mayor
Peter Dinklage
Peter Dinklage
Dr. Simon Barsinister
Samantha Bee
Samantha Bee
Principal
Mishel Hopkins
Keyt Leysi
Gerry Quinn
Patrick Warburton
Patrick Warburton
Cad
Director Frederik Du Chau
Writer Adam Rifkin, Joe Piscatella, Craig A. Williams, W. Watts Biggers
Composer Randy Edelman
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 18 minutes
Production year 2007
Online premiere 26 October 2007
World premiere 3 August 2007
Release date
3 August 2007 Russia WDSSPR 12+
20 September 2007 Australia
7 September 2007 Brazil
24 February 2012 China
11 March 2008 Denmark
31 January 2008 Germany
1 February 2008 Ireland
3 August 2007 Kazakhstan
21 December 2007 Mexico
3 August 2007 USA
3 August 2007 Ukraine
MPAA PG
Worldwide Gross $65,270,477
Production Walt Disney Pictures, Spyglass Entertainment, Classic Media
Also known as
Underdog, Supercan, Суперпес, Alakynsi, Chú Chó Siêu Nhân, Haloskor it, Iron-Puppy Underdog, Närukoer, Netikšunis, Süper Köpek, Super Kuchuk, Super skylos, Supercâine, Supercán, Superdog, Superhunden, Superköpək, Superpas Underdog, Superpes, Tetsu-Wan andâdoggu, Ultrakopó, Ultrapies, Underdog - O Super-Cão, Underdog - Storia di un vero supereroe, Underdog - Superhunden, Underdog - Unbesiegt weil er fliegt, Underdog : Chien volant non identifié, Underdog: Superhunden, Vira-Lata, Суперпас, Суперпёс, Супертөбет, 超狗任務, 鉄ワン・アンダードッグ, Underdog, Chien Volant Non Identifié, 언더독

Film rating

4.7
Rate 13 votes
4.8 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 

Quotes

[from trailer]
Shoeshine Boy Y'know, you never see dogs hurting each other for money.
Jack You never see people sniffing each other's butts.
Shoeshine Boy Touché.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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