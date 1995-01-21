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Poster of Rumble in the Bronx
6.9
Kinoafisha Films Rumble in the Bronx
6.9

Rumble in the Bronx

, 1995
Hung faan aau
Hong Kong, Canada / Comedy, Thriller / 18+
Poster of Rumble in the Bronx
6.9

Cast

Jackie Chan
Jackie Chan
Keung
Anita Mui
Elaine
Bill Tung
Bill Tung
Uncle Bill
Garvin Cross
Angelo
Françoise Yip
Nancy
Marc Akerstream
Tony
Morgan Lam
Danny
Ailen Sit
Tony's Gang Member
Man-Ching Chan
Tony's Gang Member
Fred Andrucci
Tony's Gang Member
Director Stanley Tong
Writer Edward Tang, Fibe Ma
Composer J. Peter Robinson, Nathan Wang
Cast and Crew

Film details

Country Hong Kong / Canada
Runtime 1 hour 44 minutes
Production year 1995
World premiere 21 January 1995
Release date
24 October 1996 Argentina +13
16 May 1996 Australia
17 May 1996 Brazil 14
23 February 1996 Canada
19 December 1996 Czechia U
5 July 1996 Denmark
6 December 1996 Estonia
31 May 1996 Finland K-16
29 July 1998 France
17 October 1996 Germany
4 July 1997 Great Britain 15
21 January 1995 Hong Kong
29 May 1997 Hungary 16
27 June 1997 Ireland 18
29 August 1996 Italy T
5 August 1995 Japan
25 July 1996 Netherlands
31 January 1997 Norway 18
7 December 1995 Philippines
24 May 1996 Portugal
21 January 1995 South Korea 15
22 August 1996 Spain
6 September 1996 Sweden
21 January 1995 Taiwan
31 May 1996 Turkey
26 February 1996 USA
MPAA R
Budget $7,500,000
Worldwide Gross $32,392,680
Production Golden Harvest Company, Golden Way Films Ltd., Maple Ridge Films
Also known as
Hung fan kui, Rumble in the Bronx, Masacre en Nueva York, Zizanie dans le Bronx, 紅番區, Arrebentando em Nova York, Balhé Bronxban, Ballade i Bronx, Bronxin hurrikaani, Bubuialã în Bronx, Draka w Bronksie, Duel al Bronx, Duro de matar, Gužva u Bronksu, Hamos sto Bronx, Hong fan qu, In der Bronx ist die Hölle los, Jackie Chan dans le Bronx, Jackie Chan nas Ruas de Nova York, Masacre en N.Y., Möll Bronxis, Náo Loạn Phố Bronx, Neramumai Bronkse, Orkanen i Bronx, Pretep v Bronxu, Rajua menoa Bronxissa, Red Bronx, Tehlikenin içinde, Terremoto nel Bronx, Velika gužva u Bronxu, Χαμός στο Μπρονξ, Разборка в Бронксе, Розбірки в Бронксі, Сблъсък в Бронкс, रंबल इन दी ब्रोंक्स, レッド・ブロンクス, Hung faan keoi, 홍번구

Film rating

6.9
Rate 16 votes
6.8 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
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