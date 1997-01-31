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Poster of Mr. Nice Guy
6.7
Kinoafisha Films Mr. Nice Guy
6.7

Mr. Nice Guy

, 1997
Yat goh hiu yan
Hong Kong, Australia, USA / Comedy, Action / 18+
Poster of Mr. Nice Guy
6.7

Cast

Jackie Chan
Jackie Chan
Jackie
Richard Norton
Giancarlo
Miky Lee
Miki
Barry Otto
Baggio
Emil Chau
Emil Chau
Ice Cream Vendor
Joyce Godenzi
Cook Show Audience
Karen McLymont
Lakisha
Gabrielle Fitzpatrick
Diana
Vince Poletto
Romeo
Sammo Hung
Sammo Hung
Cyclist
Director Sammo Hung
Writer Fibe Ma, Edward Tang
Composer Clarence Hui, Peter Kam, J. Peter Robinson
Cast and Crew

Film details

Country Hong Kong / Australia / USA
Runtime 1 hour 34 minutes
Production year 1997
World premiere 31 January 1997
Release date
31 January 1997 Russia 12+
27 May 1999 Australia
25 March 1998 Brazil
28 July 1999 France
16 June 1999 Germany
24 August 1998 Great Britain
31 January 1997 Hong Kong
3 September 1998 Hungary
26 June 1998 Iceland
14 March 1998 Japan
31 January 1997 Kazakhstan
26 September 1998 Kuwait
6 August 1999 Lithuania
29 June 1998 Mexico
28 October 1999 New Zealand M
10 June 1998 Philippines
1 February 1997 South Korea 15
21 May 1999 Spain
18 June 1999 Switzerland
18 March 1998 USA
31 January 1997 Ukraine
MPAA PG-13
Worldwide Gross $18,814,720
Production GH Pictures, Golden Harvest Company, Golden Harvest Pictures (China)
Also known as
Yat goh ho yan, Mr. Nice Guy, 一個好人, El invencible, Mr. Nice Guy - Erst kämpfen, dann fragen, A Nice Guy, Acção Total, Baiat de treaba, El super chef, El superchef, Fırtına Adam, Geras vyrukas, Gospodin Dobrica, Gospodin Dobričina, Jackie, a jó fiú, Mister Cool, Mr. Mõnus kutt, Mr. Nice Guy & Jackie Chanin Ensi-Isku, Mr. Nice Guy: Bom de Briga, Nice Guy, No More Mr. Nice Guy, Przyjemniaczek, SuperChef, Un sacré bon gars, Yi ge hao ren, Добро момче, Мистер Крутой, Містер Крутий, ナイスガイ（1996）, 义胆厨星

Film rating

6.7
Rate 14 votes
6.3 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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