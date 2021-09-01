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Poster of Andrey Tarkovsky in Nostalghia
7.5
Kinoafisha Films Andrey Tarkovsky in Nostalghia
7.5

Andrey Tarkovsky in Nostalghia

, 1983
Andreij Tarkovskij in Nostalghia
Italy / Documentary / 18+
Poster of Andrey Tarkovsky in Nostalghia
7.5

Synopsis

An intimate and poetic scene-by-scene look into the filming of Tarkovsky's masterpiece, 'Nostalghia'.

Cast

Andrei Tarkovsky
Andrei Tarkovsky
Oleg Yankovskiy
Oleg Yankovskiy
Director Donatella Baglivo
Writer Tonino Guerra, Donatella Baglivo
Cast and Crew

Film details

Country Italy
Runtime 1 hour 35 minutes
Production year 1983
World premiere 5 May 1984
Release date
5 May 1984 Italy
Also known as
Andrey Tarkovsky in Nostalghia

Film rating

7.5
Rate 14 votes
7.5 IMDb
Updated 1 September 2021
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