|14 February 1985
|Argentina
|28 February 1985
|Australia
|26 September 1985
|Brazil
|5 October 1984
|Denmark
|21 December 1984
|Finland
|16 July 1984
|France
|TP
|11 January 1985
|Germany
|23 August 1984
|Great Britain
|1 August 2003
|Greece
|26 October 2020
|Hong Kong
|5 December 1985
|Hungary
|25 January 1985
|Ireland
|6 December 1984
|Italy
|7 September 1985
|Japan
|5 June 1986
|Mexico
|8 November 1984
|Netherlands
|25 October 1984
|Portugal
|29 August 1987
|South Korea
|18 January 1989
|Spain
|A
|2 November 1984
|Sweden
|1 August 1984
|Switzerland
|6
|26 July 2024
|Taiwan
|2 October 2020
|Turkey
|5 September 1985
|Uruguay