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Poster of Paris, Texas
7.6
Paris, Texas - Dubbed re-release trailer
Kinoafisha Films Paris, Texas
7.6

Paris, Texas

, 1984
Paris, Texas
France, West Germany / Drama / 18+
Trailers
Poster of Paris, Texas
7.6
Paris, Texas - Dubbed re-release trailer
Paris, Texas  Dubbed re-release trailer

Cast

Nastassja Kinski
Nastassja Kinski
Jane Henderson
Dean Stockwell
Walt Henderson
Harry Dean Stanton
Harry Dean Stanton
Travis Henderson
Aurore Clément
Aurore Clément
Anne Henderson
Bernhard Wicki
Doctor Ulmer
Sam Berry
Gas Station Attendant
Claresie Mobley
Car Rental Clerk
Hunter Carson
Hunter Henderson
Viva
Woman on TV
Socorro Valdez
Carmelita
Director Wim Wenders
Writer Sam Shepard, L.M. Kit Carson, Walter Donohue
Composer Ry Cooder
Cast and Crew

Film details

Country France / West Germany
Runtime 2 hours 28 minutes
Production year 1984
Online premiere 10 June 2022
World premiere 19 May 1984
Release date
14 February 1985 Argentina
28 February 1985 Australia
26 September 1985 Brazil
5 October 1984 Denmark
21 December 1984 Finland
16 July 1984 France TP
11 January 1985 Germany
23 August 1984 Great Britain
1 August 2003 Greece
26 October 2020 Hong Kong
5 December 1985 Hungary
25 January 1985 Ireland
6 December 1984 Italy
7 September 1985 Japan
5 June 1986 Mexico
8 November 1984 Netherlands
25 October 1984 Portugal
29 August 1987 South Korea
18 January 1989 Spain A
2 November 1984 Sweden
1 August 1984 Switzerland 6
26 July 2024 Taiwan
2 October 2020 Turkey
5 September 1985 Uruguay
MPAA R
Budget 1,162,000 GBP
Worldwide Gross $3,578,101
Production Road Movies Filmproduktion, Argos Films, Westdeutscher Rundfunk (WDR)
Also known as
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Film rating

7.6
Rate 17 votes
8.1 IMDb
Updated 20 August 2024

Film Trailers

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Paris, Texas - Dubbed re-release trailer
Paris, Texas Dubbed re-release trailer
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soundtrack Paris, Texas

Quotes

Jane Henderson I... I used to make long speeches to you after you left. I used to talk to you all the time, even though I was alone. I walked around for months talking to you. Now I don't know what to say. It was easier when I just imagined you. I even imagined you talking back to me. We'd have long conversations, the two of us. It was almost like you were there. I could hear you, I could see you, smell you. I could hear your voice. Sometimes your voice would wake me up. It would wake me up in the middle of the night, just like you were in the room with me. Then... it slowly faded. I couldn't picture you anymore. I tried to talk out loud to you like I used to, but there was nothing there. I couldn't hear you. Then... I just gave it up. Everything stopped. You just... disappeared. And now I'm working here. I hear your voice all the time. Every man has your voice.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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