Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of You, Me and Dupree
6.4
Kinoafisha Films You, Me and Dupree
6.4

You, Me and Dupree

, 2006
You, Me and Dupree
USA / Comedy / 18+
Poster of You, Me and Dupree
6.4

Cast

Owen Wilson
Owen Wilson
Dupree
Kate Hudson
Kate Hudson
Molly
Matt Dillon
Matt Dillon
Carl
Michael Douglas
Michael Douglas
Mr. Thompson
Amanda Detmer
Annie
Seth Rogen
Seth Rogen
Neil
Suzanne Ford
Harry Dean Stanton
Harry Dean Stanton
Bill Hader
Bill Hader
Mark
Ralph Ting
Toshi
Todd Stashwick
Todd Stashwick
Tony
Lance Armstrong
Self
Director Anthony Russo, Joe Russo
Writer Michael LeSieur
Composer Theodore Shapiro
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 48 minutes
Production year 2006
Online premiere 31 March 2021
World premiere 13 July 2006
Release date
17 August 2006 Russia UPI 16+
28 September 2006 Argentina
27 July 2006 Australia
17 August 2006 Belarus
1 November 2006 Belgium
15 September 2006 Brazil
20 October 2006 Bulgaria
8 September 2006 Denmark
8 November 2006 Egypt
15 September 2006 Estonia
27 October 2006 Finland
8 November 2006 France
21 September 2006 Germany
25 August 2006 Great Britain
14 September 2006 Greece
7 September 2006 Hungary
25 August 2006 Iceland
25 August 2006 Ireland
14 September 2006 Israel
10 November 2006 Italy
17 August 2006 Kazakhstan
6 September 2006 Kuwait
22 September 2006 Latvia
22 September 2006 Lithuania
1 September 2006 Mexico
10 August 2006 Netherlands
27 October 2006 Norway
13 October 2006 Panama
20 September 2006 Philippines
22 September 2006 Poland
31 August 2006 Portugal
13 July 2006 Puerto Rico
29 September 2006 Romania
14 September 2006 Singapore
8 February 2007 Slovakia
12 October 2006 Slovenia
11 October 2006 Spain
17 November 2006 Sweden
15 September 2006 Taiwan
10 August 2006 Thailand
6 October 2006 Turkey
14 July 2006 USA
17 August 2006 Ukraine
2 November 2006 Uruguay
3 November 2006 Venezuela
MPAA PG-13
Budget $54,000,000
Worldwide Gross $130,628,903
Production Universal Pictures, MMCB Film Produktion 2004
Also known as
You, Me and Dupree, Tres son multitud, Aš, tu ir Diupri, Doar tu si eu. Al treilea e în plus, Dois é Bom, Três é Demais, Du, jag och Dupree, Du, jeg og Dupree, Én, a nő és plusz egy fő, Eu, Tu e o Emplastro, Ich, Du und der Andere, Ja, ty i on, Jaz, ti in nadloga Dupree, Kỳ Đà Cản Mũi, My dva a křen, Sen, Ben ve Dupree, Sinä, minä ja Dupree, Svakog gosta tri dana dosta, Toi et Moi... et Duprée, Toi, moi et Dupree, Tu, es un Duprī, Tu, io e Dupree, Tú, yo y ahora... Dupree, Στους δύο τρίτος δε χωρεί, Аз, ти и Дюпри, Він, я і його друзі, Он, я и его друзья, Сваког госта три дана доста, Ти, ја и Дупри, 유, 미 앤 듀프리, トラブル・マリッジ　カレと私とデュプリーの場合, 新婚奧客, Stous dyo tritos de xorei, 电灯泡, Stous dio tritos de horei, Stous dyo tritos de horei

Film rating

6.4
Rate 10 votes
5.6 IMDb
Write review
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 9 December 2020
Listen to the
soundtrack You, Me and Dupree
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for You, Me and Dupree

My Best Friend's Girl
My Best Friend's Girl Comedy
2008, USA
6.0
Bastards
Bastards Comedy
2016, USA
6.0
Hall Pass
Hall Pass Comedy
2011, USA
6.0
The Big Year
The Big Year Comedy
2011, USA
6.0
Drillbit Taylor
Drillbit Taylor Comedy
2008, USA
6.0
Meet the Fockers
Meet the Fockers Comedy
2004, USA
6.0
Starsky & Hutch
Starsky & Hutch Action, Comedy
2004, Great Britain / South Korea
6.0
The Wendell Baker Story
The Wendell Baker Story Romantic, Drama, Comedy
2005, USA / Germany
5.0
Drunk Parents
Drunk Parents Comedy
2018, USA
3.0
Lyogok na pomine
Lyogok na pomine Sci-Fi, Comedy
2014, Russia
4.0
Solovey-Razboynik
Solovey-Razboynik Action
2012, Russia
5.0
Fool's Gold
Fool's Gold Action, Romantic, Adventure
2008, USA
6.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Untitled Evil Dead Spin-Off
Untitled Evil Dead Spin-Off
2026, USA, Horror
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Spiked
Spiked
2025, Belgium / France / Luxembourg, Animation
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more