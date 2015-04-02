Menu
Poster of Terms of Endearment
Рейтинги
7.8 IMDb Rating: 7.4
Rate
2 posters
Kinoafisha Films Terms of Endearment

Terms of Endearment

Terms Of Endearment 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

Follows hard-to-please Aurora looking for love and her daughter's family problems.
Country USA
Runtime 2 hours 12 minutes
Production year 1983
World premiere 20 November 1983
Release date
20 November 1983 Russia 12+
19 January 1984 Brazil
21 November 1983 France
5 April 1984 Germany
6 December 1983 Great Britain
2 April 1987 Hungary 18
6 December 1983 Ireland
16 March 1984 Italy
25 February 1984 Japan G
20 November 1983 Kazakhstan
12 April 1984 Netherlands
1 March 1986 Poland 12
6 April 1984 Portugal
31 March 1984 South Korea 18
14 February 1984 Spain
20 November 1983 Sweden 15
20 November 1983 USA
20 November 1983 Ukraine
MPAA PG
Budget $8,000,000
Worldwide Gross $108,423,749
Production Paramount Pictures
Also known as
Terms of Endearment, La fuerza del cariño, Zeit der Zärtlichkeit, Laços de Ternura, Ömhetsbevis, Tendres passions, Язык нежности, Ai to Tsuioku no Hibi, Becéző szavak, Cas neznosti, Cena za neznost, Cena za nežnosť, Cena za něžnost, Czułe słówka, Een gevoel van tederheid, Hellyyden ehdoilla, La força de la tendresa, Lối Sống Sai Lầm, Sevgi Sözcükleri, Sharayet-e mehrvarzi, Sheseis storgis, Švelnumo kalba, Tid for ømhet, Tid til kærtegn, Voglia di tenerezza, Vorbe de alint, Vrijeme nježnosti, Σχέσεις στοργής, Време нежности, Думи на нежност, Мова ніжності, टर्म्स ऑफ़ एंडियरमंट, 愛と追憶の日々, 母女情深, 親密關係
Director
James L. Brooks
Cast
Shirley MacLaine
Debra Winger
Jack Nicholson
John Lithgow
Danny DeVito
Cast and Crew
Film rating

7.8
Rate 15 votes
7.4 IMDb
Write review
Place in the rating
Best Comedies 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Film Reviews

fanbunga 2 April 2015, 12:51
Смотрели вместе с мамой, обревелись обе, настоящее дамское кино. Кинище.

Всё больше влюбляюсь в Ширли МакЛейн, какая она потрясающая!

Будем пересматривать наверняка.

10/10
Quotes
Aurora Greenway Excuse me. It is after ten. Give my daughter the pain shot, please.
Nurse Mrs. Greenway, I was going to.
Aurora Greenway Oh, good, go ahead.
Nurse In just a few minutes.
Aurora Greenway Well, please - it's, it's after ten. It's after ten. I don't see why she has to have this pain.
Nurse Ma'am, it's not my patient.
Aurora Greenway [increasingly hysterically] It's time for her shot! Do you understand? Do something! All she had to do is hold out until ten! And it's past ten! She's - in pain, my daughter's in pain! Give her the shot, do you understand me?
Nurse You're going to behave...
Aurora Greenway [at the top of her lungs] Give my daughter the shot!
Nurse [walks away to give Emma the shot]
Aurora Greenway Thank you very much. Thank you.
Stills
