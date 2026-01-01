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Poster of Broadcast News
7.2
Kinoafisha Films Broadcast News
7.2

Broadcast News

, 1987
Broadcast News
USA / Drama, Comedy, Romantic / 18+
Poster of Broadcast News
7.2

Synopsis

Take two rival TV reporters: one handsome, one talented, both male. Add one producer, female. Mix well and watch the sparks fly.

Cast

William Hurt
William Hurt
Tom Grunick
Albert Brooks
Albert Brooks
Aaron Altman
Holly Hunter
Holly Hunter
Jane Craig
Robert Prosky
Ernie Merriman
John Cusack
John Cusack
Jack Nicholson
Jack Nicholson
Bill Rorish
Lois Chiles
Jennifer Mack
Joan Cusack
Joan Cusack
Blair Litton
Peter Hackes
Paul Moore
Christian Clemenson
Bobby
Robert Katims
Martin Klein
Director James L. Brooks
Writer James L. Brooks
Composer Bill Conti
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 2 hours 13 minutes
Production year 1987
Online premiere 16 December 1987
World premiere 13 December 1987
Release date
13 December 1987 Russia 12+
9 March 1988 France U
8 April 1988 Great Britain
24 June 1988 Ireland 15
1 April 1988 Italy
29 April 1988 Japan G
13 December 1987 Kazakhstan
26 March 1988 South Korea 15
16 December 1987 USA
13 December 1987 Ukraine
MPAA R
Budget $20,000,000
Worldwide Gross $67,331,309
Production Twentieth Century Fox, Amercent Films, American Entertainment Partners L.P.
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Film rating

7.2
Rate 11 votes
7.3 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 

Quotes

Paul Moore It must be nice to always believe you know better, to always think you're the smartest person in the room.
Jane Craig No. It's awful.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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