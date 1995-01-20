Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Wolf
Poster of Wolf
Poster of Wolf
Рейтинги
7.3 IMDb Rating: 6.3
Rate
3 posters
Kinoafisha Films Wolf

Wolf

Wolf 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

Publisher Will Randall becomes a werewolf and has to fight to keep his job.
Country USA
Runtime 2 hours 5 minutes
Production year 1994
World premiere 17 June 1994
Release date
20 January 1995 Russia 16+
4 August 1994 Argentina
22 September 1994 Australia
5 August 1994 Brazil 14
29 September 1994 Czechia 15+
17 June 1994 Finland K-16
14 September 1994 France
15 September 1994 Germany
26 August 1994 Great Britain
30 September 1994 Greece
15 September 1994 Hungary
26 August 1994 Ireland
20 January 1995 Kazakhstan
1 September 1994 Netherlands
23 September 1994 Portugal
23 July 1994 South Korea 15
23 September 1994 Spain
17 June 1994 USA
20 January 1995 Ukraine
MPAA R
Budget $70,000,000
Worldwide Gross $131,002,597
Production Columbia Pictures
Also known as
Wolf, Lobo, Vuk, Vlk, Farkas, Hunt, Kurt, Llop, Loup, Lupul, Sói, Vilkas, Volk, Wilk, Wolf - Das Tier im Manne, Wolf - La belva è fuori, Ze'ev, Γουλφ, Вовк, Волк, Вълк, वुल्फ, ウルフ, 妖之戀, 狼人生死恋, 狼人生死戀
Director
Mike Nichols
Mike Nichols
Cast
Jack Nicholson
Jack Nicholson
Michelle Pfeiffer
Michelle Pfeiffer
James Spader
James Spader
Kate Nelligan
Richard Jenkins
Richard Jenkins
Cast and Crew
Similar films for Wolf
Heartburn 6.1
Heartburn (1986)
The Fortune 5.7
The Fortune (1975)
The Postman Always Rings Twice 6.4
The Postman Always Rings Twice (1981)
The Witches of Eastwick 6.9
The Witches of Eastwick (1987)
The Wolfman 6.1
The Wolfman (2010)
Kawasaki's Rose 7.0
Kawasaki's Rose (2009)
The Hunt for the BTK Killer 5.8
The Hunt for the BTK Killer (2005)
The Pledge 6.8
The Pledge (2001)
Shadow of the Vampire 6.9
Shadow of the Vampire (2000)
What Lies Beneath 6.8
What Lies Beneath (2000)
What Planet Are You From? 5.6
What Planet Are You From? (2000)
Blood and Wine 6.6
Blood and Wine (1996)
Film in Collections
Films about Infection, Contagion and Epidemics Films about Infection, Contagion and Epidemics

Film rating

7.3
Rate 15 votes
6.3 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Quotes
Will Randall What do you do?
Laura Why do you care?
Will Randall I don't. I was just making polite conversation.
Laura I'd rather not discuss what I do.
Will Randall You know, I think I understand what you're like now. You're very beautiful and you think men are only interested in you because you're beautiful, but you want them to be interested in you because you're you. The problem is, aside from all that beauty, you're not very interesting. You're rude, you're hostile, you're sullen, you're withdrawn. I know you want someone to look past all that at the real person underneath but the only reason anyone would bother to look past all that is because you're beautful. Ironic, isn't it? In an odd way you're your own problem.
Laura Sorry. Wrong line. I am not taken aback by your keen insight and suddenly challenged by you.
Stills
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Yura Was Here
Yura Was Here
2025, Russia, Drama, Music
Killer Whale
Killer Whale
2026, Australia / USA, Action, Horror, Detective
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more