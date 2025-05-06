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Poster of The Fountain
7.6
Kinoafisha Films The Fountain
7.6

The Fountain

, 1988
Fontan
USSR / Comedy / 18+
Poster of The Fountain
7.6

Cast

Sergey Dreyden
Sergey Dreyden
Pyotr Lagutin
Viktor Mikhaylov
Viktor Mikhaylov
Zhanna Kerimtayeva
Maya - zhena Lagutina
Nina Usatova
Nina Usatova
Lyubov Andreyevna
Asankul Kuttubaev
Saty-Baldy Kerbabayev
Viktor Mikhailov
Pal Palych Mitrofanov
Anatoliy Kalmykov
Slavik Runyov
Lyudmila Samokhvalova
Katya - zhena Slavika
Aleksei Zalivalov
Dmitriy . Shestopalov
Nikolai Trankov
Ivan Gavrilovich - otets Kati
Ivan Krivoruchko
Ivan Krivoruchko
Vasiliy Popov
Director Yuri Mamin
Writer Vladimir Vardunas
Composer Aleksei Zalivalov
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 44 minutes
Production year 1988
World premiere 1 December 1988
Release date
8 September 1989 USSR
Production Lenfilm Studio
Also known as
Fontan, Фонтан, De fontein, Délit de fuites, Ein total verrücktes Haus, Fontanna, Suihkulähde, Szökőkút, The Fountain, To syntrivani, 泉（1988）

Film rating

7.6
Rate 13 votes
7.3 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 6 May 2025
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