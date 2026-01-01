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Poster of The Match Factory Girl
7.2
Kinoafisha Films The Match Factory Girl
7.2

The Match Factory Girl

, 1990
The Match Factory Girl/ Tulitikkutehtaan tytto
Finland / Comedy, Drama / 18+
Poster of The Match Factory Girl
7.2

Cast

Kati Outinen
Kati Outinen
Iris Rukka
Esko Nikkari
Stepfather
Elina Salo
Mother
Vesa Vierikko
Vesa Vierikko
Aarne
Reijo Taipale
Singer
Silu Seppälä
Iris Rukka's Brother
Outi Mäenpää
Outi Mäenpää
Iris Rukka's Co-worker
Marja Packalén
Doctor
Richard Reitinger
Man in the Bar
Helka Viljanen
Office Employee
Director Aki Kaurismäki
Writer Aki Kaurismäki
Cast and Crew

Film details

Country Finland
Runtime 1 hour 8 minutes
Production year 1990
World premiere 12 January 1990
Release date
12 January 1990 Finland
2 May 1990 France
20 September 1990 Germany
19 October 1990 Great Britain
23 November 1990 Netherlands
28 April 2001 South Korea 15
7 September 1990 Sweden 15
Worldwide Gross $701
Production Villealfa Filmproductions, Svenska Filminstitutet (SFI), Esselte Video
Also known as
Tulitikkutehtaan tyttö, The Match Factory Girl, Flickan från tändsticksfabriken, La chica de la fábrica de cerillas, A Garota da Fábrica de Caixas de Fósforos, A gyufagyári lány, A Mocinha da Fábrica de Fósforos, A Rapariga da Fábrica de Fósforos, Das Mädchen aus der Streichholzfabrik, Devojka iz fabrike šibica, Dziewczyna z fabryki zapałek, Het meisje van de lucifersfabriek, Kibritçi Kız, La chica de la fábrica de fósforos, La fiammiferaia, La fille aux allumettes, La muchacha de la fábrica de fósforos, Meitene no sērkociņu fabrikas, Pigen fra fyrstikkfabrikken, Pigen fra tændstikfabrikken, Piken fra fyrstikkfabrikken, Pospoilu fobrikako neska, Tuletikuvabriku tüdruk, Η γυναίκα με τα σπίρτα, Девушка со спичечной фабрики, Момичето от кибритената фабрика, マッチ工場の少女, 火柴廠女工, 火柴廠的女孩, Děvče ze sirkárny, Oi gynaikes me ta spirta, 성냥 공장 소녀, Dievča zo zápalkárne, I gynaika me ta spirta, 성냥공장 소녀

Film rating

7.2
Rate 14 votes
7.5 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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