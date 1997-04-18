Menu
7.4 IMDb Rating: 7
Kinoafisha Films Austin Powers: International Man of Mystery

Austin Powers: International Man of Mystery

Austin Powers: International Man of Mystery 18+
Synopsis

A 1960s hipster secret agent is brought out of cryofreeze to oppose his greatest enemy in the 1990s, where his social attitudes are glaringly out of place.
Country Germany / USA
Runtime 1 hour 34 minutes
Production year 1997
World premiere 18 April 1997
Release date
2 May 1997 Russia 16+
18 April 1997 American Samoa M13
25 October 1997 Australia
13 February 1998 Brazil
3 December 1997 France
13 October 1997 Germany
5 September 1997 Great Britain
22 January 1998 Greece
18 September 1997 Hong Kong IIB
5 September 1997 Ireland
28 August 1997 Italy
2 May 1997 Kazakhstan
7 November 1997 Mexico
9 October 1997 Netherlands
26 December 1997 Norway
25 December 1997 Poland
22 May 1998 Portugal M/12
18 November 2000 South Korea 18
1 August 1997 Spain
10 April 1998 Sweden
2 May 1997 USA
2 May 1997 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $16,500,000
Worldwide Gross $67,711,748
Production Capella International, Gratitude, Juno Pix
Also known as
Austin Powers: International Man of Mystery, Austin Powers, Остин Пауэрс: Человек-загадка международного масштаба, Austin Powers - agenten som kom ut av fryser'n, Austin Powers - Das Schärfste, was Ihre Majestät zu bieten hat, Austin Powers - hemlig internationell agent, Austin Powers - Il controspione, Austin Powers - kumma jätkä, Austin Powers - O Agente Misterioso, Austin Powers: 000, um Agente Nada Discreto, Austin Powers: Agent specjalnej troski, Austin Powers: Agenten, der kom ud af fryseren, Austin Powers: Barbat misterios international, Austin Powers: Dularfulli njósnarinn, Austin Powers: El agente internacional del misterio, Austin Powers: Misterioso agente internacional, Austin Powers: Superagent sügavkülmast, Austin Powers: Tajanstveni tajni agent, Austin Powers: Ο κατάσκοπος που γύρισε από... τρίο, Avanak Ajan: Uluslararası Gizem Adamı, Điệp Viên Ngốc Nghếch, Ostin Pauers: Beynəlxalq sirr adamı, Ostin Pauers: Chelovek-zagadka mezhdunarodnogo masshtaba, Ostin Pauers: Xalqaro sirli odam, Ostin Pauurs, Ostinas Pauersas - tarptautinis šnipas, Ostins Pauerss: Slepenais starptautiskais aģents, Szőr Austin Powers: Őfelsége titkolt ügynöke, Остин Пауерс, Остин Пауърс-шпионин от класа, Остин Пауэрс: Халықаралық ауқымдағы жұмбақ адам, Остін Паверс: Міжнародний таємний агент, ऑस्टिन पॉवर्स: इंटरनेशनल मैन ऑफ मिस्ट्री, オースティン・パワーズ, 王牌大賤諜
Director
Jay Roach
Jay Roach
Cast
Mike Myers
Mike Myers
Elizabeth Hurley
Elizabeth Hurley
Mimi Rogers
Mimi Rogers
Michael York
Robert Wagner
Robert Wagner
Quotes
Therapist Okay, well... we've heard from you, Scott. Now, uh, you tell us a little about yourself.
Dr. Evil The details of my life are quite inconsequential...
Therapist Oh, no, please. Please, let-let's hear about your childhood.
The Group Yeah! C'mon, Doctor! C'mon.
Dr. Evil Very well. Where do I begin? My father was a relentlessly self-improving boulangerie owner from Belgium with low-grade narcolepsy and a penchant for buggery. My mother was a fifteen-year-old French prostitute named Chloe with webbed feet. My father would womanize, he would drink. He would make outrageous claims, like he "invented" the question mark. Sometimes, he would accuse chestnuts of being lazy... the sort of general malaise that only the genius possess, and the insane lament. My childhood was typical: summers in Rangoon, luge lessons. In the spring, we'd make meat helmets. When I was insolent, I was placed in a burlap bag and beaten with reeds; pretty standard, really. At the age of twelve, I received my first scribe. At the age of fourteen, a Zoroastrian named Vilma ritualistically shaved my testicles... there really is nothing like a shorn scrotum. It's breathtaking; I suggest you try it.
[the rest of the therapy group is baffled and disturbed by Dr. Evil's recollections]
Therapist You know, we have to stop.
