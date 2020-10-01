Menu
7.3 IMDb Rating: 7.3
Dumb and Dumber

Dumb and Dumber

Dumb & Dumber 18+
Country USA
Runtime 1 hour 47 minutes
Production year 1994
Online premiere 1 October 2020
World premiere 6 December 1994
Release date
6 December 1994 Russia 16+
13 July 1995 Argentina
16 March 1995 Australia
14 July 1995 Brazil
4 May 1995 Czechia
19 May 1995 Denmark
12 May 1995 Finland
14 June 1995 France
6 April 1995 Germany
7 April 1995 Great Britain
24 November 1995 Greece
16 November 1995 Hungary
17 June 2024 Iceland Unrated
2 June 1995 Ireland
31 August 1995 Italy
16 September 1995 Japan
6 December 1994 Kazakhstan
28 April 1995 Mexico B
23 February 1995 Netherlands
17 December 1994 North Korea
26 May 1995 Norway
15 March 1995 Philippines
28 April 1995 Poland
28 July 1995 Portugal
17 December 1994 South Korea
30 March 1995 Spain
9 June 1995 Sweden
28 January 1995 Taiwan, Province of China
4 August 1995 Turkey
16 December 1994 USA
6 December 1994 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $17,000,000
Worldwide Gross $247,290,327
Production New Line Cinema, Motion Picture Corporation of America (MPCA)
Also known as
Dumb and Dumber, Una pareja de idiotas, Тупой и еще тупее, A Power Tool Is Not a Toy, Ahmoq va undan ahmoq, Ahmoqdan ahmoqroq, Axmaq və daha axmaq, Blbý a blbější, Blbý a blbší, Bukas ir bukesnis, Butec in butec, Debi e Loide, Debi e Loide: Dois Idiotas em Apuros, Doidos à Solta, Dos tontos muy tontos, Dos ximples molt ximples, Dum & dummare, Dum & Dummere, Dum och dummare, Dum og dummere, Dumb & Dumber, Dumb és Dumber - Dilibogyók, Dumb Happens, Dumm und Dümmer, Glup i gluplji, Głupi i głupszy, La cloche et l'idiot, Loll ja lollim, Misled and Uninformed, Mr. Dumber, Nuija ja tosi nuija, Nuija ja tosinuija, O ilithios kai o panilithios, Salak ile Avanak, Scemo & più scemo, Siêu Ngốc Gặp Nhau, Stulbs Un Vēl Stulbāks, Tăntălăul și Gogomanul, Tipshim Bli Hafsaka, Tonto y retonto, Tontos y más tontos, Ο ηλίθιος και ο πανηλίθιος, Ақымақ және одан да ақымақ, Глупан и тупан, От глупав по-глупав, Тупий та ще тупіший, ジム・キャリーはMr.ダマー, 阿呆與阿瓜
Director
Peter Farrelly
Peter Farrelly
Cast
Jim Carrey
Jim Carrey
Lauren Holly
Lauren Holly
Karen Duffy
Victoria Rowell
Mike Starr
Similar films for Dumb and Dumber
Dumb and Dumber To 6.2
Dumb and Dumber To (2015)
The Three Stooges 5.6
The Three Stooges (2012)
Ass Backwards 4.2
Ass Backwards (2013)
Me, Myself & Irene 6.9
Me, Myself & Irene (2000)
There's Something About Mary 7.3
There's Something About Mary (1998)
Yes Man 7.5
Yes Man (2008)
Ace Ventura: Pet Detective 7.2
Ace Ventura: Pet Detective (1994)
Kingpin 6.9
Kingpin (1996)
Fun with Dick and Jane 6.4
Fun with Dick and Jane (2005)
Bruce Almighty 7.5
Bruce Almighty (2003)
Liar Liar 7.4
Liar Liar (1997)
Ace Ventura: When Nature Calls 6.5
Ace Ventura: When Nature Calls (1995)

7.3
7.3 IMDb
