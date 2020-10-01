Also known as
Dumb and Dumber, Una pareja de idiotas, Тупой и еще тупее, A Power Tool Is Not a Toy, Ahmoq va undan ahmoq, Ahmoqdan ahmoqroq, Axmaq və daha axmaq, Blbý a blbější, Blbý a blbší, Bukas ir bukesnis, Butec in butec, Debi e Loide, Debi e Loide: Dois Idiotas em Apuros, Doidos à Solta, Dos tontos muy tontos, Dos ximples molt ximples, Dum & dummare, Dum & Dummere, Dum och dummare, Dum og dummere, Dumb & Dumber, Dumb és Dumber - Dilibogyók, Dumb Happens, Dumm und Dümmer, Glup i gluplji, Głupi i głupszy, La cloche et l'idiot, Loll ja lollim, Misled and Uninformed, Mr. Dumber, Nuija ja tosi nuija, Nuija ja tosinuija, O ilithios kai o panilithios, Salak ile Avanak, Scemo & più scemo, Siêu Ngốc Gặp Nhau, Stulbs Un Vēl Stulbāks, Tăntălăul și Gogomanul, Tipshim Bli Hafsaka, Tonto y retonto, Tontos y más tontos, Ο ηλίθιος και ο πανηλίθιος, Ақымақ және одан да ақымақ, Глупан и тупан, От глупав по-глупав, Тупий та ще тупіший, ジム・キャリーはMr.ダマー, 阿呆與阿瓜