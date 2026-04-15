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Учитель фехтования

Россия / спорт, драма / 18+

О фильме

Спустя восемь лет после поражения в олимпийском финале саблистка Марина Яковлева решает вернуться в большой спорт, чтобы выиграть чемпионат мира и доказать, что ее история еще не закончена.
Тренировать Марину берется легендарный, но всеми забытый наставник Адаров, который неожиданно возвращает в сборную и ее давнюю соперницу — олимпийскую чемпионку Карину Григорян. Под руководством жесткого и непредсказуемого тренера две бывшие конкурентки снова сталкиваются на дорожке, где им предстоит сразиться не только друг с другом, но и с собственными страхами, амбициями и прошлым.

В ролях

Юрий Стоянов
Юрий Стоянов
Юлия Пересильд
Юлия Пересильд
София Каштанова
София Каштанова
Дмитрий Чеботарёв
Дмитрий Чеботарёв
Ульяна Пылаева
Ульяна Пылаева
Сергей Шанин
Сергей Шанин
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 15 апреля 2026

Отзывы о фильме

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