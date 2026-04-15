Учитель фехтования

Спустя восемь лет после поражения в олимпийском финале саблистка Марина Яковлева решает вернуться в большой спорт, чтобы выиграть чемпионат мира и доказать, что ее история еще не закончена.

Тренировать Марину берется легендарный, но всеми забытый наставник Адаров, который неожиданно возвращает в сборную и ее давнюю соперницу — олимпийскую чемпионку Карину Григорян. Под руководством жесткого и непредсказуемого тренера две бывшие конкурентки снова сталкиваются на дорожке, где им предстоит сразиться не только друг с другом, но и с собственными страхами, амбициями и прошлым.