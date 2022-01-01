Пожалуй, именно драматический жанр отечественным кинематографистам удается лучше всего – даже призы на международных кинофестивалях, как правило, берут именно русские драмы. В 2018 году фильмов в этом жанре выходит множество: это драмы спортивные («Тренер», «Лед»), драмы исторические/военные («Собибор», «Т-34») и драмы просто жизненные («Хит»). «Киноафиша» рекомендует самые ожидаемые русские драмы, которые появятся в кинотеатрах в 2018 году.

Т-34

Пожалуй, ни один другой жанр не удается отечественным кинематографистам так хорошо, как жанр военной драмы, и в 2018 году зрителей порадует очередная такая картина – «Т-34», действие которой разворачивается в годы Великой отечественной войны. В центре истории, растянувшейся на несколько военных лет – вчерашний курсант Ивушкин, который вступает в неравный бой против танкового аса Ягера и, вопреки всему, выигрывает это сражение. Однако судьба вновь проверяет Ивушкина спустя несколько лет, когда в 1944 году оказавшийся в плену герой снова сталкивается с уже знакомым врагом, а его легендарный Т-34 – с устрашающим Ягером.

Непрощенный

Одной из главных новинок отечественного кинематографа 2018 года гарантированно станет драма «Непрощенный», основанная не просто на реальных событиях, но на событиях нашумевших. Создатели «Непрощенного» переосмыслят историю Виталия Калоева, который в результате авиакатастрофы лишился семьи и решил взять справедливость в свои руки, чтобы виновные в катастрофе понесли наказание. Роль Виталия Калоева сыграл в фильме Дмитрий Нагиев, который уже давно доказал, что блестяще справляется не только с комедийными амплуа, но и с куда более сложными драматическими ролями.

Селфи

Экранизации популярны не только в Голливуде, но и в российском кинематографе, и очередным подтверждением этого станет триллер «Селфи», главную роль в котором играет Константин Хабенский, а компанию ему составляет Федор Бондарчук. Главный герой фильма, остроумный и циничный телеведущий Богданов, обнаруживает, что его жизнью завладел двойник – а самому Богданову в этой идеальной жизни места не осталось. Разумеется, главному герою, у которого «украли» его жизнь, никто не верит – и Богданову только при помощи дочери предстоит бороться с собственной копией, попутно осознавая, что двойник на самом деле лучше и честнее его самого.

Скиф

Поклонников жанра фэнтези в 2018 году ждет интересная новинка отечественного кинематографа – историческое фэнтези «Скиф», действие которого разворачивается в далекую историческую эпоху. Главный герой, ратник Лютобор, ради спасения семьи отправляется в опасный путь, а проводником его становится пленный скиф Куница. Ради общей цели даже враги способны на время объединиться, и Лютобору, для которого скиф – опасный язычник, безжалостный убийца, предстоит убедиться в этом на собственном опыте на пути к пристанищу последних скифов, где обоих ждет почти неминуемая смерть.

Собибор

Еще одна историческая драма, основанная на реальных событиях, действие которой разворачивается в годы Второй мировой войны. Местом действия становится нацистский «лагерь смерти» Собибор, расположенный в Польше. Главный герой «Собибора», Александр Печерский, вопреки всему каким-то чудом всего за 3 недели организует восстание заключенных лагеря и вместе с сотнями пленных бежит, спасаясь от эсэсовцев в партизанском отряде. «Собибор» интригует звездным кастом: главные роли в фильме сыграли Константин Хабенский, звезда «Горца» Кристофер Ламберт и Мария Кожевникова.

Танкисты

Отечественный кинематограф продолжает «коллекционировать» исторические драмы, которые, без преувеличения, у наших режиссеров действительно получаются исключительно достойными. Как раз ко Дню защитника отечества в прокат выходят «Танкисты» - военно-историческая драма, основанная на реальных событиях и повествующая о героическом подвиге солдата, командира танка и его экипажа, который в неравном бою одержал невероятную победу над многократно превосходящими силами врага.

Тренер

Пожалуй, один из самых ожидаемых релизов 2018 года, и уж точно – один из самых ярких представителей отечественного кинематографа, снятый к Чемпионату мира по футболу 2018, «Тренер» - спортивная драма, которую наверняка оценят по достоинству не только любители такого вида спорта, как футбол, но и просто поклонники качественных русских фильмов. Данила Козловский в «Тренере» играет роль Юрия Столешникова – футболиста сборной России, который в решающий момент не забивает пенальти и, подведя команду и страну, завершает карьеру, «убегая» от ошибок прошлого в провинциальный городок, где становится тренером. С помощью новой команды и новых друзей Столешникову предстоит снова поверить в себя и на этот раз добиться победы, совершив практически невозможное.

Хит

«Хит» - это, на первый взгляд, абсолютно обыденная, очень жизненная и потому по-настоящему «цепляющая» своей искренностью история о двух обычных девушках-провинциалках, которые уезжают из маленького городка в Москву, чтобы, как водится, добиться успеха в большом городе. Три дня, которые Юля и Катя, мечтающие стать архитектором и популярной певицей, проводят в жестокой столице, навсегда меняют их жизнь.

Лед

Одна из самых ожидаемых отечественных картин 2018 года, спортивная драма «Лед» порадует зрителей не столько мелодраматическими поворотами сюжета или звездным кастом, сколько настоящим накалом страстей – ведь именно в профессиональном спорте, спорте высоких достижений, эмоций много как нигде. «Лед» расскажет о юной Наде, фигуристке из Иркутска, которая получает травму, угрожающую блистательной карьере. Однако на помощь девушке приходит неожиданный знакомец – хоккеист Саша, который вынужден работать сиделкой для бывшей чемпионки, и поначалу они едва терпят друг друга, не подозревая, что это противостояние постепенно перерастёт в историю большой любви.

Первые

Фото со съемок

Очередной исторической драмой в 2018 году зрителей порадует режиссер Дмитрий Суворов. Картина «Первые», основанная на реальных событиях, расскажет о невероятном подвиге и любви супругов Прончищевых, изучавших Якутию в качестве полярных исследователей из экспедиции Витуса Беринга.