Что посмотреть в октябре?

С 1 октября в кинотеатрах увидим виртуозное перевоплощение Тома Харди в Аль Капоне. В криминальной драме «Капоне. Лицо со шрамом» покажут последние годы жизни известного чикагского гангстера.

Вестерн-хоррор «За призрачной дверью» придется по душе тем, кто одинаково любит экшен и сверхъестественные явления. Ковбои со Среднего Запада объявят войну ведьмам. В кино с 1 октября.

Участник «Кинотавра» комедия «Хандра» тоже выйдет в кинотеатрах в первую неделю октября. По сюжету, трое друзей, снимающих одну квартиру в Москве, одновременно попадают в нелепые ситуации, которые навсегда изменят их жизни.

Восьмого октября не пропустите новую отечественную комедию «Гудбай, Америка», действие, как нетрудно догадаться, развернется за океаном. В фильме переплетутся истории нескольких эмигрантов: одни пытаются забыть о своих корнях, а другие, наоборот, тоскуют по России.

Также 8 октября в кинотеатрах стартует показ приключенческой драмы Kitoboy, отмеченной на Венецианском кинофестивале. Главный герой, молодой чукотский охотник, влюбляется в вебкам-модель и собирается во что бы то ни стало добраться до далекого Детройта, где живет девушка.

С 15 октября смотрите новый боевик с Джеки Чаном «Авангард: Арктические волки». Знаменитый гонконгец сыграет лидера наемников, эти бесстрашные бойцы берутся за любые, даже смертельно опасные миссии.

Триллер «Гипноз» — еще одна российская новинка, достойная внимания киноманов. Подросток Миша под влиянием опытного гипнолога пытается избавиться от лунатизма, но в конечном итоге перестает понимать, где иллюзия, а где реальность. В кино с 15 октября.

22 октября выйдет лента, посвященная врачу и филантропу Елизавете Глинке, погибшей в авиакатастрофе в 2016 году. В фильме «Доктор Лиза» расскажут об одном дне из жизни удивительной женщины.

29 октября поклонники легендарного Роберта Де Ниро смогут насладиться новой работой актера. В центре комедии «Дедушка нелегкого поведения» окажется трудный подросток, объявивший войну своему престарелому родственнику, который занял его комнату.

В конце октября до больших экранов наконец доберется фильм ужасов «Вдова». В его основу легли реальные события, произошедшие в 2017 году. Группа волонтеров отправляется в лес на поиски пропавшего мальчика и неожиданно сталкивается со зловещей сущностью, известной как Хромая Вдова.