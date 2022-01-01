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Что посмотреть в октябре?

С 1 октября в кинотеатрах увидим виртуозное перевоплощение Тома Харди в Аль Капоне. В криминальной драме «Капоне. Лицо со шрамом» покажут последние годы жизни известного чикагского гангстера.

Вестерн-хоррор «За призрачной дверью» придется по душе тем, кто одинаково любит экшен и сверхъестественные явления. Ковбои со Среднего Запада объявят войну ведьмам. В кино с 1 октября.

Участник «Кинотавра» комедия «Хандра» тоже выйдет в кинотеатрах в первую неделю октября. По сюжету, трое друзей, снимающих одну квартиру в Москве, одновременно попадают в нелепые ситуации, которые навсегда изменят их жизни.

Восьмого октября не пропустите новую отечественную комедию «Гудбай, Америка», действие, как нетрудно догадаться, развернется за океаном. В фильме переплетутся истории нескольких эмигрантов: одни пытаются забыть о своих корнях, а другие, наоборот, тоскуют по России.

Также 8 октября в кинотеатрах стартует показ приключенческой драмы Kitoboy, отмеченной на Венецианском кинофестивале. Главный герой, молодой чукотский охотник, влюбляется в вебкам-модель и собирается во что бы то ни стало добраться до далекого Детройта, где живет девушка.

С 15 октября смотрите новый боевик с Джеки Чаном «Авангард: Арктические волки». Знаменитый гонконгец сыграет лидера наемников, эти бесстрашные бойцы берутся за любые, даже смертельно опасные миссии.

Триллер «Гипноз» — еще одна российская новинка, достойная внимания киноманов. Подросток Миша под влиянием опытного гипнолога пытается избавиться от лунатизма, но в конечном итоге перестает понимать, где иллюзия, а где реальность. В кино с 15 октября.

22 октября выйдет лента, посвященная врачу и филантропу Елизавете Глинке, погибшей в авиакатастрофе в 2016 году. В фильме «Доктор Лиза» расскажут об одном дне из жизни удивительной женщины.

29 октября поклонники легендарного Роберта Де Ниро смогут насладиться новой работой актера. В центре комедии «Дедушка нелегкого поведения» окажется трудный подросток, объявивший войну своему престарелому родственнику, который занял его комнату.

В конце октября до больших экранов наконец доберется фильм ужасов «Вдова». В его основу легли реальные события, произошедшие в 2017 году. Группа волонтеров отправляется в лес на поиски пропавшего мальчика и неожиданно сталкивается со зловещей сущностью, известной как Хромая Вдова.

Капоне. Лицо со шрамом
Капоне. Лицо со шрамом
криминал, драма 2020, США
3.0
Хандра
Хандра
комедия 2020, Россия
6.0
За призрачной дверью
За призрачной дверью
ужасы, вестерн 2020, США
6.0
Гудбай, Америка!
Гудбай, Америка!
комедия, драма 2020, Россия
7.0
Китобой
Китобой
драма, приключения 2020, Россия / Польша / Бельгия
6.0
Авангард: Арктические волки
Авангард: Арктические волки
боевик, криминал, комедия 2020, Китай
6.0
Доктор Лиза
Доктор Лиза
драма, биография 2019, Россия
7.0
Гипноз
Гипноз
триллер 2019, Россия
5.0
Вдова
Вдова
мистика, ужасы 2020, Россия
4.0
Дедушка НЕлегкого поведения
Дедушка НЕлегкого поведения
комедия, семейный 2020, США
6.0
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