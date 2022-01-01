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Киноафиша Москвы Подборки фильмов в прокате Что посмотреть в октябре?

Что посмотреть в октябре?

Похоже, осеннее настроение влияет и на октябрьские премьеры. Иначе, как объяснить появление на экранах таких серьезных и даже мрачных кинолент.

С 5 октября смотрите в кино фантастический триллер «Бегущий по лезвию 2049». Примечательно, что в сиквел фильма «Бегущий по лезвию» 1982 года вернется персонаж Харрисона Форда.

Также с 5 октября не пропустите драму «Между нами горы» - о двух незнакомцах, выживших во время авиакатастрофы и которым предстоит выбраться из глухих лесов Колорадо. Без романтической составляющей не обойдется, ведь главных героев играют Кейт Уинслет и Идрис Эльба.

12 октября в прокат выходят сразу две долгожданные отечественные новинки – «Салют-7» о подвигах советских космонавтов, и «Аритмия» - о подвигах русских врачей, забывающих о собственных семьях, ради спасения пациентов.

Поклонникам нестареющего Тома Круза рекомендуем к просмотру криминальный триллер «Сделано в Америке». В кино с 12 октября.

19 октября не пропустите выход картины «Геошторм». Фантастический экшн расскажет о том, что произойдет, если люди возьмут под контроль климатические явления.

С 26 октября в кинотеатрах стартует показ нашумевшей исторической мелодрамы Алексея Учителя «Матильда».

Еще одна отечественная картина выйдет 26 октября - семейное фэнтези «Последний богатырь».

Билеты уже в продаже!

Бегущий по лезвию 2049
Бегущий по лезвию 2049
фантастика, триллер 2017, США
7.0
Последний богатырь
Последний богатырь
семейный, комедия 2017, Россия
7.0
Аритмия
Аритмия
драма, мелодрама 2017, Россия
7.0
Салют-7
Салют-7
драма, исторический 2017, Россия
8.0
Сделано в Америке
Сделано в Америке
триллер, криминал 2017, США
7.0
Геошторм
Геошторм
боевик, фантастика, триллер 2017, США
6.0
Матильда
Матильда
драма, биография, триллер 2017, Россия
7.0
Крым
Крым
драма 2017, Россия
7.0
Kingsman: Золотое кольцо
Kingsman: Золотое кольцо
боевик, криминал, приключения 2017, США
7.0
Пила 8
Пила 8
ужасы, триллер 2017, США / Канада
7.0
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