Что посмотреть в октябре?

Похоже, осеннее настроение влияет и на октябрьские премьеры. Иначе, как объяснить появление на экранах таких серьезных и даже мрачных кинолент.

С 5 октября смотрите в кино фантастический триллер «Бегущий по лезвию 2049». Примечательно, что в сиквел фильма «Бегущий по лезвию» 1982 года вернется персонаж Харрисона Форда.

Также с 5 октября не пропустите драму «Между нами горы» - о двух незнакомцах, выживших во время авиакатастрофы и которым предстоит выбраться из глухих лесов Колорадо. Без романтической составляющей не обойдется, ведь главных героев играют Кейт Уинслет и Идрис Эльба.

12 октября в прокат выходят сразу две долгожданные отечественные новинки – «Салют-7» о подвигах советских космонавтов, и «Аритмия» - о подвигах русских врачей, забывающих о собственных семьях, ради спасения пациентов.

Поклонникам нестареющего Тома Круза рекомендуем к просмотру криминальный триллер «Сделано в Америке». В кино с 12 октября.

19 октября не пропустите выход картины «Геошторм». Фантастический экшн расскажет о том, что произойдет, если люди возьмут под контроль климатические явления.

С 26 октября в кинотеатрах стартует показ нашумевшей исторической мелодрамы Алексея Учителя «Матильда».

Еще одна отечественная картина выйдет 26 октября - семейное фэнтези «Последний богатырь».

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