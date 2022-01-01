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Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек"
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Что смотреть в кино в октябре?
Что смотреть в кино в октябре?
Собрали топ самых ожидаемых фильмов этого октября!
Не время умирать
боевик, криминал, триллер, приключения
2021, США / Великобритания
8.0
Семейка Аддамс: Горящий тур
анимация, ужасы, комедия, семейный
2021, США / Великобритания / Канада
8.0
Хэллоуин убивает
ужасы, триллер
2021, США
6.0
Человек божий
драма
2021, Греция
8.0
Эйфель
биография, драма, исторический
2021, Франция
7.0
Неисправимый Рон
анимация
2021, США
7.0
Хороший, плохой, коп
боевик, триллер
2021, США
6.0
Последняя дуэль
драма
2021, США
7.0
Купе номер 6
драма, мелодрама
2021, Финляндия / Эстония / Россия / Германия
7.0
Семейный бюджет
комедия
2021, Россия
0.0
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