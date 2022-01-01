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Скоро в прокате "Неувольняемый"
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Что смотреть в кино в июне?
Что смотреть в кино в июне?
Собрали топ самых ожидаемых фильмов этого июня!
Три кота и море приключений
анимация, приключения
2022, Россия
8.0
Своя война: Шторм в пустыне
боевик, драма
2022, Россия
8.0
Одна
приключения, катастрофа
2022, Россия
8.0
Кощей. Похититель невест
анимация, комедия
2022, Россия
7.0
Криминальный город 2
криминал
2022, Корея
7.0
Ненастоящий папа
комедия, драма
2022, Аргентина
5.0
Род мужской
триллер
2022, Великобритания
6.0
Бультерьер
драма
2022, Россия
7.0
Беспредельщики
криминал, драма
2021, Великобритания
5.0
Главная роль
комедия, драма
2021, Испания / Аргентина
5.0
Вендетта. Банды Атланты
боевик, триллер
2022, США
4.0
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